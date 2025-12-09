高醫生遭酒駕撞死！ 「看他出生到太平間認屍」主播父披亡子白袍淚訴：憑什麼減刑？

高雄醫學大學一名21歲陳姓男大生，今年3月到台中實習夜間打工外送時，遭無照且酒駕的吳姓男子闖紅燈撞上，導致重傷身亡。（翻攝畫面）

高雄醫學大學一名21歲陳姓男大生，今年3月到台中實習夜間打工外送時，遭無照且酒駕的吳姓男子闖紅燈撞上，導致重傷身亡。對此，全案今（9日）開庭，陳姓大學生的父親到場「把兒子衣服穿身上」，數度潰堤痛批吳男「憑什麼能夠減刑？」點出台灣法律弊病，導致「最惡劣酒駕」可能還無法重判。全案預計明（10日）上午評議後宣判。

據了解，陳姓男大生的父親是電視台體育主播兼主管，今開庭時穿上亡子於醫院實習的白袍，數度崩潰表示，培養一個兒子到大四畢業，他又是念醫學院讀職能治療，卻沒想到「在產房內看著他出生，可最後卻是必須要到太平間認屍，這對所有的家長，都是難以言喻的痛」，如今說好的參加他的畢業典禮，再也等不到了，

台灣司法體系「殺人償命、天經地義」？

陳姓主播強調，「殺人償命、天經地義，但在台灣的司法體系好像得不到印證」，直言若吳男犯後態度良好，當初就應留在現場叫救護車，痛批「一萬句犯後態度良好都無法彌補我們，憑什麼吳男能減刑？」直言台灣律酒駕致死只有10年，就算加上肇事逃逸，可能15年都判不到，台灣的司法就是這樣子，才會不符人民的期待，這次透過國民法官審判，期待給予這樣最惡劣的酒駕最重的刑責，不只是還我兒子公道，也是給社會最大的警惕，能知道酒駕是會被判重刑的，我兒子的死才有他的社會價值跟意義，也讓未來台灣用路人，能有更安全的環境。」

酒駕都能「用錢解決」並免除牢獄之刑？

回顧整起案件，21歲男大生今年3月在台中實習，夜間打工跑外送時，慘遭吳男無罩酒駕、闖紅燈撞死。雖政府打著「酒駕零容」，但當時新北地檢署前檢察官呂俊杰透露，目前法律酒駕1、2次基本上都能「用錢解決」並免除牢獄之刑，到第3次仍被判易科罰金，地檢署才握有最後把關的權力，不准易科罰金，必須入監執行。

