高醫突破血型不相容 完成活體肝臟移植

高醫肝臟移植中心團隊與病患李先生家屬在記者會上大合照。(記者黃福鎮攝)

53 歲的李先生在一次例行追蹤檢查中意外被診斷出罹患肝癌。雖然兒子願意捐肝救父，但他一想到兒子可能為了救自己而受苦，內心充滿矛盾與不捨；另一個更具挑戰的難題是，父子兩人血型不同，父親為O型、兒子為A型，兩人血型不相容，重建及手術難度極高。

然而透過高醫肝臟移植中心移植團隊努力下，順利成功的完成手術。術後父子倆恢復情況良好，讓一家人重拾笑容，為了感謝醫護團隊的全力守護，李先生和家屬在記者會上特別捐贈600個保溫瓶給移植中心團隊，表達最誠摯的謝意。

高醫副院長陳芳銘表示， 高醫移植團隊以精湛技術與周全的術前評估，守護每一個家庭的希望；讓每位捐贈者與受贈者都能在最穩妥的環境下完成移植 這項人生中最重大的選擇。而捐贈者與受贈者的勇氣與愛心，讓醫學的成就不再只是科學的進步，更是情感的延續。

高醫移植中心主任張文燦教授則指出 ，高醫團隊憑藉精準評估、降階治療(指運用局部消融、經動脈栓塞、藥物、甚至手術、等方法超越Milan或UCSF準則的肝癌，將其數目、大小降到符合準則的作法)。整合及術後多專科照護，突破血型與血管重建限制，讓李先生(左)順利康復。

張文燦表示，透過醫療專業與團隊合作，高醫不僅挽救了個別生命，更在器官移植醫學的道路上不斷邁進，致力讓每一位患者都能重啟健康人生、回歸家庭與社會。

他強調，未來將持續優化醫療流程、擴展移植量能，並強化術後整合照護機制，讓更多等待移植的患者看到希望。同時也希望藉由臨床經驗與成功案例的累積，推動社會對器官捐贈與活體移植的正向理解，進一步建立生命延續的共識文化。