高醫突破血型不相容 完成活體肝臟移植
53 歲的李先生在一次例行追蹤檢查中意外被診斷出罹患肝癌。雖然兒子願意捐肝救父，但他一想到兒子可能為了救自己而受苦，內心充滿矛盾與不捨；另一個更具挑戰的難題是，父子兩人血型不同，父親為O型、兒子為A型，兩人血型不相容，重建及手術難度極高。
然而透過高醫肝臟移植中心移植團隊努力下，順利成功的完成手術。術後父子倆恢復情況良好，讓一家人重拾笑容，為了感謝醫護團隊的全力守護，李先生和家屬在記者會上特別捐贈600個保溫瓶給移植中心團隊，表達最誠摯的謝意。
高醫副院長陳芳銘表示， 高醫移植團隊以精湛技術與周全的術前評估，守護每一個家庭的希望；讓每位捐贈者與受贈者都能在最穩妥的環境下完成移植 這項人生中最重大的選擇。而捐贈者與受贈者的勇氣與愛心，讓醫學的成就不再只是科學的進步，更是情感的延續。
高醫移植中心主任張文燦教授則指出 ，高醫團隊憑藉精準評估、降階治療(指運用局部消融、經動脈栓塞、藥物、甚至手術、等方法超越Milan或UCSF準則的肝癌，將其數目、大小降到符合準則的作法)。整合及術後多專科照護，突破血型與血管重建限制，讓李先生(左)順利康復。
張文燦表示，透過醫療專業與團隊合作，高醫不僅挽救了個別生命，更在器官移植醫學的道路上不斷邁進，致力讓每一位患者都能重啟健康人生、回歸家庭與社會。
他強調，未來將持續優化醫療流程、擴展移植量能，並強化術後整合照護機制，讓更多等待移植的患者看到希望。同時也希望藉由臨床經驗與成功案例的累積，推動社會對器官捐贈與活體移植的正向理解，進一步建立生命延續的共識文化。
其他人也在看
父親o型、兒子A型 高醫克服血型不容助兒捐肝救父
好醫師新聞網記者唐逸／高雄報導 圖：高醫移植中心張文燦主任(右)憑藉精準評估、降階治療整合及術後多專科照護，突破血型與血管重建限制，讓李先生(左)順利康復／高醫提供 53 歲的李先好醫師新聞網 ・ 1 天前
暗自較勁？中醫嘉年華同台劉和然 蘇巧慧：友善互動交換市政意見
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導民進黨新北市長擬參選人蘇巧慧今（16）日上午與國民黨熱門人選、現任新北市副市長劉和然同場出席「2025年（第四屆）中醫嘉年華」，外界關注兩人較勁態勢是否升溫。對此，蘇巧慧強調，大家都是尊重且友善互動，也都希望台灣更好，而在市政事務上應該都可以彼此交換意見。民視 ・ 21 小時前
「愛吃烤香腸」18歲男學生罹大腸癌 譚敦慈：吃芭樂助解毒
大腸癌患者有年輕化趨勢，國內每年新增逾萬名患者。無毒教母譚敦慈指出，飲食不當會增加罹癌風險，曾有一名18歲男學生因長期食用烤香腸，後來不適就醫確診大腸癌，病情快速惡化不治。她強調，燒烤食物在高溫過程中會產生多種致癌物質，建議民眾每月最多食用1至2次，且需搭配高維生素C水果幫助排毒。中天新聞網 ・ 1 天前
衣索比亞南部爆發馬堡病毒疫情 至少9人確診
（中央社奈洛比15日綜合外電報導）非洲疾病管制暨預防中心今天表示，衣索比亞證實該國南部爆發致命的馬堡病毒疫情，至少已有9名病例。中央社 ・ 1 天前
台灣人公開的秘密？低收戶不只有豪宅跑車 王世堅再爆誇張行徑：直接堵死弱勢
雖美國對等關稅陰霾未解，但在AI熱潮帶動出口暢旺，行政院主計總處主計長陳淑姿日前透露，今年經濟成長率可望上修達到5%，如今；中經院、預估雙雙突破5%、甚至趨近6%。對於台灣正處於「最富有年代」，民進黨立委王世堅曾質疑，台灣貧窮率僅7.13%，遠低於歐美等先進國家，但事實上台灣的貧窮黑數很可能高達250萬人；他14日再於立法院質詢時談及「假低收」議題，強調政府......風傳媒 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」
特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...聯合新聞網 ・ 2 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 11 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 22 小時前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前