高醫編織STRONG強韌網絡 化身高屏澎重大外傷最強後盾

在與死神拔河的急救現場，醫院已不是競爭對手，而是並肩作戰的戰友；「 STRONG強韌網絡：高屏澎重大外傷區域聯防」27日於高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉行成果發表會，來自高屏澎地區衛生局、消防局與急救責任醫院代表齊聚一堂，衛生福利部部長石崇良特別南下共襄盛舉。

現場最動人的一刻，是三位曾歷經生死一瞬間的蘇先生、王女士與廖先生，帶著康復的笑容，親自向救命的醫療團隊致謝。61歲的蘇先生曾因罹癌意志消沉，是小孫女的笑靨讓他重燃希望。豈料一場墜樓意外，骨盆粉碎、休克命危，生命再次懸於一線，歷經氣切與8次手術，國軍高雄總醫院團隊硬是將他從鬼門關搶回，如今奇蹟般順利康復的他，面對孫女「戒酒陪我久一點」的甜蜜通牒，只有滿滿幸福；他深深一鞠躬，感謝醫療團隊讓他有了再次擁抱家人的機會。

圖說：三名歷經生死一瞬間的重大傷患，親自向跨院外傷醫療團隊致謝，見證生命接力的延續與制度的價值。圖片來源／高醫提供

而車禍導致肝肺衰竭邊緣的王女士，以及脾臟破裂、橫膈膜穿孔的廖先生則都是在前哨醫院的初步穩定與精準處置下，成功撐過跨院轉診，最終逆轉死神召喚。他們的康復故事，是自身強韌生命力與醫療團隊無縫接力的最美共鳴，證明了在STRONG網絡中，沒有人會被放棄。

石崇良致詞時除肯定高屏澎各級醫療機構在重大外傷照護、區域聯防與制度創新上的卓越貢獻外，也宣示政府將持續精進重大外傷照護政策，朝向調整並提高重大外傷相關照護項目的健保給付方向邁進。

圖說：衛福部長石崇良蒞臨肯定高屏澎區域聯防機制展現重大外傷治理的卓越成果。圖片來源／高醫提供

據衛福部統計，高屏地區及離島澎湖因幅員遼闊與重工業特性，事故傷害死亡率長期高於全國平均值，為扭轉困境，在114年通過高屏區醫院總額風險調整移撥款的「急診重大外傷照護區域聯防品質計畫-STRONG 強韌網絡計畫」，以主責醫院為首，串聯起醫學中心與地區醫院。

身為主責醫院的高醫副院長陳芳銘表示，高醫承諾共享數據，做各位最堅實的後盾，「不只要把病人救回來，更要讓這條由汗水與信任鋪成的綠色通道，成為守護南台灣鄉親永續的依靠」。計畫主負責人暨高醫外傷及重症外科醫師蔡鋒繼指出：「我們不只共享數據，更深化『互信』。」高醫外科加護病室主任葉永松進一步說明：「當地區醫院判斷需轉診時，透過綠色通道後送醫院的外傷小組在病人抵達前便已整裝待發，這幾分鐘的差異，往往就是生與死的距離。」

健康保險署高屏業務組也特別頒發九大指標性獎項的獎狀，打破傳統「大醫院即贏家」的迷思，表彰在區域聯防中勇於承擔的醫療機構。其中，「年度重症前哨站」頒予安泰醫院、三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處及衛福部旗山醫院；年度精準收治獎」由枋寮醫院獲得；「年度韌性精神獎」則頒予阮綜合醫院。

圖說：健保署高屏分組副組長何尹琳（左）頒發「九大指標獎項」給重大外傷區域聯防照護體系中的優良醫療機構。圖片來源／高醫提供

而在轉診合作上，高雄長庚醫院榮獲「Strong年度最有價值夥伴獎」；潮州安泰醫院獲頒「年度黃金助攻獎」；高雄榮總以高效動員獲頒「年度鋼鐵防線獎」；國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處獲頒「年度突破成長獎」。主責醫院高醫在承擔最大量急重症壓力的同時，也締造急診重大外傷3.16%的超低死亡率，榮獲象徵最高榮譽的「Strong總教練獎」。

