高醫聲樂社偏鄉音樂營 點亮學子夢想微光

由高雄醫學大學聲樂社籌辦的「二○二六寶來音樂營」，於寒假期間在高雄市六龜區寶來國中溫馨登場；這次營隊動員五十五位高醫聲樂社學生擔任工作人員，全程陪伴四十三位寶來國中學員，以超過一對一的高比例落實精緻陪伴。這群醫大學生在繁重課業之餘，歷經一學期縝密籌備，並在高雄醫學大學「永續荖濃人才培育與健康發展計畫」（USR）支持下，結合在地教育資源，將對音樂的熱情化為行動，引導孩子們在音符與遊戲中，重新定義並勇敢追尋自己的夢想。(見圖)

主辦單位今(卅)日說明，為讓音樂教育更貼近學童生活，聲樂社團隊跳脫傳統授課框架，精心設計多元化的闖關學習活動；該營隊透過結合故事情境的「大地遊戲」與「解謎關卡」，培養學生的邏輯思考與團隊合作能力；「音樂路跑」環節則將樂理知識融入體能活動，讓孩子在奔跑中自然吸收音樂概念。此外，大學生們特別策劃充滿青春活力的歡迎會，以幽默戲劇與動感舞蹈，讓平日課業繁忙的國中生盡情歡笑、釋放壓力，享受純粹的快樂時光。

值得一提的是，這次帶隊的聲樂社社長呂盈萱為六龜在地青年，過去亦為高醫大校友陳俊志醫師指導、曾榮獲世界合唱大賽冠軍的「尼布恩合唱團」成員，這次她率隊返鄉服務，以「學姊」與「過來人」的身分感性表示：「偏鄉的孩子其實很少有做夢的機會」這段心聲源自她真實的成長體悟，也呼應營隊所欲傳達的精神—透過引導學童投入音樂學習與登台展演，累積成就感，協助孩子發掘自身亮點，進而建立面對未來的自信。呂盈萱期盼透過自身的求學經歷作為榜樣，讓學弟妹看到：只要建立自信並付出努力，偏鄉的孩子也能勇敢築夢，擁抱無限可能。

荖濃計畫專案經理林琮堡強調，這次音樂營為學生自主籌畫，聲樂社成員在繁重課業下，仍投入整個學期進行教案設計與活動排練，展現了高度的執行力與社會責任感；這種「做中學」的過程，不僅是單向的服務輸出，更是大學生軟實力的重要養成場域；透過實際解決場域問題與團隊協作，學生們能將課堂所學轉化為解決問題的能力，達成高雄醫學大學推動USR「雙向人才培育」的核心精神。

聲樂社行政指導老師何佩珊教授指出，計畫團隊長期深耕六龜與桃源地區，致力於將大學端的醫療與教育資源有效導入偏鄉；透過與高醫聲樂社及在地學校的緊密合作，計畫得以建立穩定的城鄉交流模式。這類型的營隊不僅是短期的活動，更是高醫大總體經營策略的一環，藉由長期的良善陪伴與互動，建立起大學與社區間的信任紐帶，共同促進偏鄉人才的培育與健康發展的永續願景。