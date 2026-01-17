高醫術後康復照護再升級

高醫與瑞典Encare跨越距離完成合作，導入國際驗證的ERASR管理與稽核系統，未來將以數據化、可追蹤的方式持續精進照護品質。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

高醫2021年起系統性推動ERAS（術後加速康復）照護方案，迄今已有603例手術病人依此模式完成照護。為強化國際實證醫療、標準化圍手術期照護及智慧醫療發展，高醫與瑞典Encare簽署ERASR互動式稽核系統（EIAS）及ERASR導入計畫合作，成為南台灣首家與Encare簽約的醫療機構。

ERAS是以實證醫學為基礎的跨科整合照護模式，透過術前準備、術中優化、術後早期活動與進食等全面性照護，減少手術壓力、縮短住院時間、降低併發症，並加速病人恢復。此療程的核心在於減少麻醉藥物、促進早期進食與活動，並由外科、麻醉科、護理部、營養部、復健科等跨團隊合作執行。

高醫院長王照元表示，此次與Encare合作，是高醫將ERAS從「做得好」推進到「以國際最高標準全面升級」，透過可追蹤、可比較的管理機制，全面提升病人安全、照護成效與醫療資源運用效率。

Encare執行長指出，ERASR的成功關鍵不僅在於臨床指引本身，更在於能否透過多專科團隊合作與結構化管理機制，將實證照護落實於日常臨床實務。

透過系統性導入與持續量測，醫療機構得以清楚掌握ERASR執行品質與臨床結果之間關聯，並建立可長期維持的品質改善模式。他讚揚高醫在跨團隊協作與品質治理的投入，更認為此次合作已充分展現成為亞洲ERASR推動典範的條件。

高醫指出，ERAS帶來的系統效益具體而明確，平均每次手術可降低約40%的醫療支出，同時兼顧醫療品質、效率與人力負荷，提升醫療人員的專業成就感。

高醫表示，為確保ERAS長期穩定落實並維持高品質照護標準，本次合作亦同步導入ERASR互動式稽核系統（EIAS），透過結構化數據分析與定期檢視，作為持續品質改善與團隊精進的重要依據，強化團隊教育訓練，深化全體成員對ERASR使命與國際標準的共同責任。