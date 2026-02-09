高醫遭爆硬推跨科支援 勉強醫護春節上班 院方回應了

高醫工會9日上午召開記者會，控訴高醫院方在長期人力不足的情況下，強推護理人員跨科支援、挪移國定假日卻未與勞工協商，引發基層醫護強烈反彈，呼籲院方重視第一線人員工作權。（紀爰攝）

高醫工會9日上午召開記者會，控訴高醫院方在長期人力不足的情況下，強推護理人員跨科支援、挪移國定假日卻未與勞工協商，引發基層醫護強烈反彈，呼籲院方重視第一線人員工作權；對此，高醫回應，強調春節期間醫療服務不中斷，是醫學中心的社會責任，工會以不當比喻指控醫院春節期間護理人力支援「具高度危險性」，嚴正澄清並予以駁斥。

工會指出，護理工作具有高度專業分工，手術房、急診、內外科等各有其獨立技能，院方長期以調度困難為由，要求護理師跨科支援「帶組」，已違反醫療專業原則。

在高醫工作20多年的資深護理師藍小姐表示，曾被臨時抽籤調往不熟悉的科別，面對陌生的藥物與管路處理感到極度恐懼，甚至病人有病情變化，也擔心自己未能及時察覺。

任職高醫洗腎室2年的李小姐在記者會上哽咽指出，法律本來就規定國定假日勞工可休息，但她提出要求後卻被個別約談，「為何這麼基本的權利我們要一次又一次低聲下氣解釋？真的很累，只想好好照顧病人，不要再逼我們了」。

高醫工會怒控院方根本是「骨科代診婦科」、「卡車駕駛支援開客運」，並計畫發起「識別貼紙」活動，標示哪些護理師是跨科支援，若院方執意強推，將主動向病患說明其中風險。

對此，高醫回應，針對工會以不當比喻指控春節期間護理人力支援「具有高度危險性」，高醫必須嚴正澄清並予以駁斥。

高醫強調春節期間，守護病安是唯一職責，高醫所有人力規畫皆建立於符合專業評估與訓練基礎上執行，並在最大限度尊重同仁意願為前題下安排工作，以確保臨床照護品質與病人安全。護理專業的核心在於「全人照護」，其專業養成與臨床訓練強調基礎護理、病情評估、緊急應變及病人安全等，具有高度專業共通性。

高醫指出，工會以不當比喻指控，不僅偏離醫療實務，也打擊護理專業士氣，造成社會對護理專業運作的誤解，也不利於護理專業形象的正確認知。高醫始終將病人安全視為底線，所有人力規畫與支援皆經專業評估，特此澄清以正視聽。

