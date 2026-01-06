高醫醫療體系攜手一卡通導入「綠色交通減碳服務」打造醫療永續新典範

▲高醫醫療體系攜手一卡通公司導入「綠色交通減碳服務」，象徵跨院區、跨專業合作正式啟動。圖中由左至右分別為：高醫岡山醫院李經家副院長、一卡通鄭鎧尹總經理、高醫王照元院長、小港醫院洪志興院長、旗津醫院蔡宜純院長。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高醫醫療體系長期以來都將永續發展深植於治理核心，從智慧醫療、綠色院區建置、低碳營運到員工健康促進，逐步建構具體且可衡量的永續行動架構。近期更正式導入「一卡通綠色交通減碳服務」，攜手 iPASS 一卡通公司推動以員工通勤為主的低碳行動，以實際數據落實減碳治理，展現醫療體系系統化、規模化推動 ESG 永續治理的行動力。此次合作不僅是單一院所行動，而是由體系率先推動跨院同步擴散的整合型永續專案，涵蓋高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院、高雄市立小港醫院及高雄市立旗津醫院等體系醫院，透過智慧支付與綠色交通數據應用，鼓勵員工利用大眾運輸低碳通勤上下班，並將減碳成果轉化為可量化、可追蹤的管理指標，作為醫療機構永續治理的依據，展現高醫醫療體系在區域醫療永續治理上的領航角色！

高醫醫療體系此次合作的一大特色在於制度面與員工日常緊密結合，員工識別證本身即具備一卡通票卡儲值功能，同仁無須額外配卡，即可直接透過識別證搭乘捷運、公車、渡輪、YouBike等大眾運輸工具，讓低碳通勤自然融入日常工作生活，有效提升參與率與實際減碳成效。

在各院特色通勤場域方面，高醫醫療體系亦展現高度多元性與代表性。高醫大附設中和紀念醫院近年積極與市府協調，成功於院區門口設置YouBike站點，鼓勵員工與民眾以「最後一哩」低碳接駁方式進出院區；高醫大附設高醫岡山醫院為捷運共構醫院，院區與捷運系統緊密銜接，員工通勤高度仰賴捷運系統，具備極佳的大眾運輸使用基礎；高雄市立旗津醫院則因地理特性，員工往返多仰賴渡輪，成為全台少見涵蓋「海上交通」的低碳通勤示範場域；高雄市立小港醫院則率先啟動導入與實際運作，作為體系先行示範據點，帶動高醫醫療體系全面擴大響應。

一卡通公司提供的「綠色交通減碳服務」，以實際乘車交易紀錄為基礎，精準計算員工通勤所產生的碳排放量，並將相關數據彙整為可視化管理後台與可匯出之減碳成效報表。所有碳排計算方法與數據，皆通過英國標準協會（BSI）ISO 14064第三方查驗，具備國際認證與高度公信力，可直接作為醫療機構永續報告書揭露、ESG績效管理及未來淨零策略規劃的重要依據。

高醫醫療體系表示，此次導入一卡通綠色交通減碳服務，不僅著眼於減碳數據本身，更重視其所代表的組織文化轉變。透過跨院體系共同推動，將員工個別的通勤選擇轉化為整體醫療體系可量化、可管理的永續行動力，具體落實「以人為本、以制度帶動行為改變」的ESG治理精神。

一卡通公司亦指出，高醫醫療體系此次以多院區、多交通型態同步導入的合作模式，具備高度示範價值，展現大型醫療體系在永續轉型上，如何透過制度整合與數據治理，放大單一行動的影響力，進一步帶動區域醫療與城市永續發展。

未來，高醫醫療體系將持續結合智慧醫療、健康促進與環境永續策略，深化員工參與機制，並逐步擴大減碳行動的應用場域，攜手一卡通公司及更多夥伴，共同朝向2050淨零排放目標邁進，為醫療永續治理樹立具體可行的實踐典範。（圖／記者王雯玲翻攝）