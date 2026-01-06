高醫醫療體系攜手一卡通 推動員工低碳通勤

高醫醫療體系攜手iPASS一卡通公司推動以員工通勤為主的低碳行動「一卡通綠色交通減碳服務」，直接透過員工識別證搭乘捷運、公車、渡輪、YouBike等大眾運輸工具，讓低碳通勤融入日常工作生活，朝2050淨零排放目標邁進。

圖說：高醫醫療體系攜手一卡通公司導入「綠色交通減碳服務」。圖左起高醫岡山醫院副院長李經家、一卡通總經理鄭鎧尹、高醫院長王照元、小港醫院院長洪志興、旗津醫院院長蔡宜純。圖片來源／高醫提供

此計畫涵蓋高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院、高雄市立小港醫院及高雄市立旗津醫院等體系醫院，透過智慧支付與綠色交通數據應用，鼓勵員工利用大眾運輸低碳通勤上下班，減碳成果可作為醫療機構永續治理的依據。

圖說：高醫岡山醫院為捷運共構院區，副院長黃志仁副院長示範低碳通勤行動。圖片來源／高醫提供

高醫表示，員工識別證具備一卡通票卡儲值功能，同仁無須額外配卡，即可直接透過識別證搭乘各種大眾運輸工具。高醫院區門口設有YouBike站點，鼓勵員工與民眾以「最後一哩」低碳接駁方式進出院區；醫岡山醫院為捷運共構醫院，員工通勤高度仰賴捷運系統；旗津醫院則因靠海，員工往返多仰賴渡輪，成為全台少見涵蓋「海上交通」的低碳通勤場域；小港醫院則率先啟動導入與實際運作，帶動高醫醫療體系全面擴大響應。

圖說：高醫副院長戴嘉言（右）與醫務祕書林俊祐 平日以 YouBike 通勤。圖片來源／高醫提供

一卡通公司提供的「綠色交通減碳服務」，可精準計算員工通勤所產生的碳排放量，數據皆通過英國標準協會第三方查驗，具備國際認證與高度公信力，可作為醫療機構永續報告書揭露、ESG績效管理及未來淨零策略規劃的重要依據。而高醫醫療體系多院區、多交通型態同步導入的合作模式，具備高度示範價值，可進一步帶動區域醫療與城市永續發展。

圖說：旗津醫院員工通勤多依靠渡輪，成為全台少見涵蓋海上交通的低碳通勤示範場域。圖片來源／高醫提供。

