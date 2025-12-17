高醫院長王照元大腸直腸癌病患逾5千人 達文西癌症手術破800例創紀錄

大腸直腸外科權威、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元行醫數十年來治療大腸直腸癌病患超過5,000人，更執行達文西大腸直腸癌手術超過800例，創全國達文西大腸直腸癌手術新紀錄，病人5年存活率達89%頂尖國際水平。此成就不僅代表個人技術的極致成熟，更象徵高醫醫療品質與專業訓練達到世界水準。

大腸癌長期位居國內十大癌症死因前三名，在全球排名亦名列前茅；近年來更有年輕化趨勢，越來越多青壯年在正值人生高峰時期罹病。有一名南部的公立大學教授罹患低位直腸癌，腫瘤距離肛門僅3-4公分，手術難度極高，其他醫院評估無法確定可保留肛門，但永久性造口將對他造成重大衝擊，恐無法像從前西裝筆挺地站在講台上；後來他轉診到高醫，經王照元院長採用達文西機械手臂手術進行治療，憑藉放大視野與精準操控，不但成功切除腫瘤，也順利保留肛門，教授術後恢復良好，重回大學殿堂繼續教學。

「病人不只要活下來，更要回到自己的家庭與原本人生。」王照元教授說，年輕患者的增加讓他更感責任重大，高醫致力提供安全、專業、完善的醫療照護，讓病人得到最佳的醫療品質。

王照元院長49歲才開始學習達文西，是當時同批學習者中年紀最長，起步雖晚、但他非常努力，笑稱自己是「晚學者」，卻也是最堅定的實踐者。他認為精進手術技術永遠沒有終點，只要能讓病人更好，他就會繼續往前走。

圖說：王照元院長49歲才開始學習達文西手術，起步雖晚，卻領先紀錄。圖片來源／高醫提供

高醫在王照元院長建立的完整手術策略下，搭配達文西機械手臂手術的3D高解析視野、10倍放大倍率，以及機械手臂在狹窄骨盆腔的高精準度，讓腸癌手術能有效保留神經，大幅提升保肛成功率；而高位淋巴腺清除與選擇性血管結紮手法成熟穩定，合併延長術前化學治療療程，也讓接受同步放、化療病人術後病理標本無殘餘癌細胞高達31.3%，第1-3期患者保肛率高達近98%，5年存活率達89%等頂尖國際水平。

王照元院長所領導的手術團隊不僅多次榮獲大腸直腸癌治療SNQ國家品質標章肯定，高醫更成為全台首家同時獲得「達文西手術觀摩看刀中心」與「美國SRC卓越中心雙國際認證」的機構，已有超過30家醫院、50名大腸直腸外科醫師至高醫觀摩手術。

圖說：高醫是全台首家雙獲「達文西手術觀摩看刀中心」與「美國SRC卓越中心雙國際認證」的機構，有逾30家醫院、50名醫師至高醫觀摩手術。圖片來源／高醫提供

因應日益成長的手術需求，高醫2025年5月在董事會支持下再度投資上億元引進進階版達文西機械手臂手術系統頂規組合，導入南台灣唯一「達文西雙醫師主控台」與「連動手術床系統」，雙主控台的導入讓兩位主刀醫師能同步操作機械手臂、共享3D影像，可進行跨科合作與高難度複合型手術，同時也讓教學更直觀、更安全，是培養下一代微創高手最重要的設備，也縮短麻醉與手術時間，對病患安全是重大提升。

圖說：高醫再投資上億元引進進階版達文西機械手臂手術系統頂規組合，導入南台灣唯一「達文西雙醫師主控台」與「連動手術床系統」。圖片來源／高醫提供

