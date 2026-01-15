高醫領軍高屏澎區域聯防 守護「主動脈剝離」急重症零時差 展現2025年主責成果

▲透過高屏澎區域聯防機制，高醫攜手44家醫療院所穩定運作急重症後送體系，成功提升手術量能、縮短等待時間，並展現優於國際指標的手術成果，讓「零時差救援」成為可能。

【記者 王雯玲／高雄 報導】急性主動脈剝離被視為外科最凶險急症，若未在黃金時間內手術，每小時死亡率約增加1%，48小時內死亡率可高達50%。為守護高屏澎民眾生命安全，高雄醫學大學附設中和紀念醫院作為南部首要醫學中心，承擔重急症後送的關鍵角色，2025年接棒擔任「高屏區主動脈剝離手術」主責醫院，攜手區域內44家醫療院所，透過緊密的「區域聯防機制」，建構全天候急重症綠色通道。高醫昨（14）日舉辦「區域聯防暨主動脈剝離手術跨院合作照護計畫」年度成果發表會，展現過去一年在縮短轉診時效、提升手術存活率上的顯著成效。

▲高醫副院長陳芳銘表示，急性主動脈剝離是與時間賽跑的高度致命急症。高醫自 2025 年承接高屏區主責醫院任務，在健保署政策支持與區域醫院通力合作下，成功建構無縫接軌的急重症綠色通道，為南部民眾爭取更多生機。

高醫副院長陳芳銘表示，高醫身為大學附設醫院，對於急、重、難、罕疾病的照護責無旁貸，急性主動脈剝離為高度致命、與時間賽跑的急重症，自2025年承接高屏區域聯防主責醫院任務，肩負守護南部民眾生命安全的重要責任。在健保署高屏業務組政策支持，以及區域內合作醫院通力努力下，持續優化跨院轉診、急診處置與手術流程，成功建構無縫接軌的急重症綠色通道。透過制度整合與團隊精進，不僅手術量能顯著提升，急診至手術等待時間亦有效縮短，整體手術成果優於國際指標，顯示區域聯防機制已逐步成熟並發揮實質效益。未來，高醫將持續深化跨院合作，打造高屏澎心血管急症照護示範體系，為民眾爭取更多生機。

▲急診第一時間完成診斷與通報，跨院轉診流程同步啟動。高醫整合急診、心臟血管外科、麻醉與加護醫療團隊，爭取黃金時間完成主動脈剝離手術，守住病人生命安全。

健保署高屏業務組何尹琳副組長指出，健保以提升病人治療成效為目標，推動主動脈剝離手術跨院合作照護計畫，透過制度設計與支付政策引導，促進醫療院所跨院合作，強化區域聯防量能。本次年度成果發表會，邀集高屏澎區醫療院所共同回顧計畫成果，展現政策落實臨床的具體成效。健保署指出，主動脈剝離為高度致命需與時間競賽之急症，病人能否即時完成診斷、轉診與手術，攸關存活與預後。透過聯防機制，各院依角色分工，建立穩定可長期運作的合作模式，攜手守護民眾生命與健康，持續精進區域急重症照護韌性。

高醫心臟血管外科主任潘俊彥表示，主動脈剝離是分秒必爭的急重症，從第一時間診斷、轉診到手術啟動，每一個環節都攸關病人生死。高醫接下高屏區主責醫院任務後，即以「病人安全與即時救援」為核心，整合心臟血管外科、急診、麻醉、體外循環及加護醫療團隊，並與區域醫院建立高度互信與即時通報機制，確保病患能在最短時間內接受最適切的治療。未來高醫將持續精進高風險手術量能與團隊訓練，深化跨院合作，讓高屏澎地區民眾在面對心血管急症時，都能獲得即時且高品質的醫療照護。

高醫心臟血管外科主治醫師吳柏俞說明，高醫自2025年從義大醫院手中接下主責醫院重任後，高醫團隊不僅致力於手術技術的精進，更優化了「跨院轉診－急診－手術室」的無縫銜接流程。透過健保署高屏業務組的「主動脈剝離及腦中風取栓術區域聯防獎勵計畫」支持，高醫強化了與區域內各級醫院的資訊對接，確保病患一經診斷，即能獲得最快速的轉送與手術團隊待命，真正落實「黃金救援零時差」，吳柏俞醫師進一步補充，「一台A型主動脈剝離手術動輒耗時8–10個小時以上，且常在半夜執行。這是一場徹夜與死神拔河的耐力戰，若沒有強大的跨科部團隊支撐，很難順利完成。」他提醒，主動脈剝離症狀多變，雖然典型症狀為前胸後背劇烈撕裂痛，但臨床上也有無三高病史、生活規律的青壯年患者，因先天性「雙瓣式主動脈瓣（Bicuspid Aortic Valve）」而無預警發病。

高屏區執行A型急性主動脈剝離手術的醫院已穩定運作，且具備高階手術能力的醫師團隊日益壯大。在2025年高醫主責期間，高醫體系內的手術量較2022年大幅成長47%，且急診至手術等待時間較2023年大幅縮短17.5%。值得一提的是，統計2022至2024年，高醫團隊在A型主動脈剝離手術的平均死亡率僅約11%，遠低於國際權威資料庫（如 IRAD、STS）報告的平均15%–20%死亡率，展現了團隊在此類高風險急重症手術上的卓越穩定性，顯示區域聯防機制已從「建立」邁向「成熟」。（圖／記者王雯玲翻攝）