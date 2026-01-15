高醫領軍高屏澎區域聯防 守護「主動脈剝離」急重症零時差

高醫舉辦「區域聯防暨主動脈剝離手術跨院合作照護計畫」年度成果發表會，展現過去一年在縮短轉診時效、提升手術存活率上的顯著成效。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高醫舉辦「區域聯防暨主動脈剝離手術跨院合作照護計畫」年度成果發表會，展現過去一年在縮短轉診時效、提升手術存活率上的顯著成效；副院長陳芳銘表示，為守護高屏澎民眾生命安全，高醫2025年接棒擔任「高屏區主動脈剝離手術」主責醫院，攜手區域內44家醫療院所，透過緊密的「區域聯防機制」，建構全天候急重症綠色通道；未來，高醫將持續深化跨院合作，打造高屏澎心血管急症照護示範體系，為民眾爭取更多生機。

健保署高屏業務組何尹琳副組長指出，本次年度成果發表會，邀集高屏澎區醫療院所共同回顧計畫成果，展現政策落實臨床的具體成效；健保署指出，主動脈剝離為高度致命需與時間競賽之急症，病人能否即時完成診斷、轉診與手術，攸關存活與預後。透過聯防機制，各院依角色分工，建立穩定可長期運作的合作模式，攜手守護民眾生命與健康，持續精進區域急重症照護韌性。

高醫心臟血管外科主任潘俊彥表示，主動脈剝離是分秒必爭的急重症，從第一時間診斷、轉診到手術啟動，每一個環節都攸關病人生死。高醫接下高屏區主責醫院任務後，即以「病人安全與即時救援」為核心，整合心臟血管外科、急診、麻醉、體外循環及加護醫療團隊，並與區域醫院建立高度互信與即時通報機制，確保病患能在最短時間內接受最適切的治療。未來高醫將持續精進高風險手術量能與團隊訓練，深化跨院合作，讓高屏澎地區民眾在面對心血管急症時，都能獲得即時且高品質的醫療照護。

高醫心臟血管外科主治醫師吳柏俞說，一台A型主動脈剝離手術動輒耗時8–10個小時以上，且常在半夜執行。這是一場徹夜與死神拔河的耐力戰，若沒有強大的跨科部團隊支撐，很難順利完成。他提醒，主動脈剝離症狀多變，雖然典型症狀為前胸後背劇烈撕裂痛，但臨床上也有無三高病史、生活規律的青壯年患者，因先天性「雙瓣式主動脈瓣」而無預警發病。

值得一提的是，統計2022至2024年，高醫團隊在A型主動脈剝離手術的平均死亡率僅約11%，遠低於國際權威資料庫報告的平均15%–20%死亡率，展現了團隊在此類高風險急重症手術上的卓越穩定性，顯示區域聯防機制已從「建立」邁向「成熟」。