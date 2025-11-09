高醫體系共識營盛大登場 聚焦智慧韌性、健康永續

【記者 王雯玲／高雄 報導】114學年度高醫醫療體系主管共識營昨(8)日盛大登場，現場匯聚高醫體系各院主管與醫療菁英，共同為「智慧韌性 × 健康永續」新願景凝聚共識。活動現場貴賓雲集，包括總統府「健康台灣推動委員會」副召集人、成大醫學院名譽教授陳志鴻國策顧問親臨發表專題演講，並與賴春生國策顧問、財團法人私立高雄醫學大學董事會陳建志董事長、多位董事及體系院長、副院長與數百位主管齊聚一堂，展現高醫體系團結與專業的堅實力量。

此次共識營特別邀請陳志鴻國策顧問以「健康台灣 × 韌性台灣」為題發表演講，深入剖析健康台灣政策的五大支柱與醫療轉型方向。他指出：「氣候危機就是健康危機，醫療機構是第一道、也是最後一道防線。」陳顧問強調，健康台灣的核心在於「以人為本」，透過推動癌症防治、三高共照、心理健康強化、AI智慧醫療及健保永續五大支柱，建構全民健康與醫療韌性的雙軸系統。他呼籲醫療機構應從硬體防災走向「人本韌性」，積極推動綠色醫療與低碳轉型，讓醫療體系成為引領永續社會的關鍵力量。

高醫體系大家長、財團法人私立高雄醫學大學董事會陳建志董事長致詞時指出，今年的共識營不僅是一場策略會議，更是一場凝聚高醫精神與價值的盛會。他勉勵高醫主管們「以智慧為引擎、以永續為羅盤」，持續以創新與責任推動醫療進化。陳董事長進一步說明，高醫呼應政府「健康台灣深耕計畫」，以「雙軸進化：智慧永續向前進」為主題，展現體系自我超越的決心。高醫的成長不僅體現在硬體建設與技術升級，更是人才與文化的共創成果。目前高醫正推動「人才循環鏈」計畫，促進臨床、研究、管理與永續專業的跨域交流，培育兼具人文關懷與專業能力的新世代醫療人才。未來，體系將深化國際合作，持續發揚醫學教育與智慧醫療成果，讓高醫不僅是台灣的驕傲，更邁向亞洲永續醫療的典範。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院王照元院長致詞時，以「候鳥V字編隊」比喻高醫體系的團隊精神，強調每一間體系醫院都在自己的崗位上發揮所長、互相補位、彼此成就，形成共飛共榮的強大陣型。他指出：「我們改變的速度，決定我們的高度。」王院長更提出三項具體行動方向：包括數位轉型與AI加速、文化領導與執行加速、人才穩定與組織備援，期勉大家以智慧工具提升效率，讓醫療人員專注於最重要的照護；鼓勵跨院協作、資料共享、行動導向；更重要的是建立接班梯隊與專業進修機制，強化組織韌性，他更以「用智慧領航、以行動成就健康永續」作結論，凝聚全體主管的使命感與行動力。

這次活動於高雄醫學大學附設高醫岡山醫院舉行，從陳志鴻國策顧問的專題演講、各院首長報告，到下午的分組討論與成果總結，議程緊湊且充實。體系主管並參訪高醫岡山醫院最先進的醫療設備，各院展示亮點成果與未來藍圖，透過分組交流激發跨院創新提案，象徵高醫體系從理念邁向行動的具體實踐。晚間的「高醫之夜」則在溫馨愉悅的氛圍中，為這場融合智慧與熱情的盛會畫下圓滿句點，展現高醫體系以專業、創新與永續為核心的堅定步伐。（圖／記者王雯玲翻攝）