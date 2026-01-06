高醫體系推員工通勤低碳行動

高醫醫療體系長期以來都將永續發展深植於治理核心，從智慧醫療、綠色院區建置、低碳營運到員工健康促進，逐步建構具體且可衡量的永續行動架構；近期更正式導入「一卡通綠色交通減碳服務」，攜手i-PASS一卡通公司推動以員工通勤為主的低碳行動，以實際數據落實減碳治理，展現醫療體系系統化、規模化推動ESG永續治理的行動力。該合作不僅是單一院所行動，而是由體系率先推動跨院同步擴散的整合型永續專案，涵蓋高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院、高雄市立小港醫院及高雄市立旗津醫院等體系醫院，透過智慧支付與綠色交通數據應用，鼓勵員工利用大眾運輸低碳通勤上下班，並將減碳成果轉化為可量化、可追蹤的管理指標，作為醫療機構永續治理的依據，展現高醫醫療體系在區域醫療永續治理上的領航角色！（見圖）

高醫醫療體系這次合作的一大特色在於制度面與員工日常緊密結合，員工識別證本身即具備一卡通票卡儲值功能，同仁無須額外配卡，即可直接透過識別證搭乘捷運、公車、渡輪、YouBike等大眾運輸工具，讓低碳通勤自然融入日常工作生活，有效提升參與率與實際減碳成效。

一卡通公司提供的「綠色交通減碳服務」，以實際乘車交易紀錄為基礎，精準計算員工通勤所產生的碳排放量，並將相關數據彙整為可視化管理後台與可匯出之減碳成效報表；所有碳排計算方法與數據，皆通過英國標準協會（BSI）ISO 14064第三方查驗，具備國際認證與高度公信力，可直接作為醫療機構永續報告書揭露、ESG績效管理及未來淨零策略規劃的重要依據。

高醫醫療體系表示，這次導入一卡通綠色交通減碳服務，不僅著眼於減碳數據本身，更重視其所代表的組織文化轉變；透過跨院體系共同推動，將員工個別的通勤選擇轉化為整體醫療體系可量化、可管理的永續行動力，具體落實「以人為本、以制度帶動行為改變」的ESG治理精神。

一卡通公司指出，高醫醫療體系這次以多院區、多交通型態同步導入的合作模式，具備高度示範價值，展現大型醫療體系在永續轉型上，如何透過制度整合與數據治理，放大單一行動的影響力，進一步帶動區域醫療與城市永續發展。

未來，高醫醫療體系將持續結合智慧醫療、健康促進與環境永續策略，深化員工參與機制，並逐步擴大減碳行動的應用場域，攜手一卡通公司及更多夥伴，共同朝向二○五○淨零排放目標邁進，為醫療永續治理樹立具體可行的實踐典範。