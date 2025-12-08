高醫ＳＭＡ團隊 三方簽約合作

高醫與中華民國衛生保健基金會附設醫事檢驗所新生兒篩檢中心、馬來西亞細胞與基因治療協會共同簽署合作備忘錄，宣示三方將攜手推動SMA臨床與新生兒篩檢合作。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

高醫由林宗憲副院長率領鐘育志教授脊髓性肌肉萎縮症（SMA）團隊，與財團法人中華民國衛生保健基金會附設醫事檢驗所新生兒篩檢中心及馬來西亞細胞與基因治療協會（MACGT）共同簽署合作備忘錄，宣示三方將攜手推動SMA臨床與新生兒篩檢合作，立足臺灣、走向全球，展現「台灣隊」醫療軟實力。

SMA是一種罕見且嚴重的遺傳性神經肌肉疾病，若未及時診斷與治療，嬰兒型80%患者可能在兩歲前死亡；高醫團隊長期深耕SMA防治，為全臺唯一參與全球跨國臨床試驗的入選機構，其研究成果更刊登於2025年8月《新英格蘭醫學雜誌》，證實早期介入SMA精準療法能顯著改善患者運動功能並降低死亡率。

高醫指出，本次簽約在經濟部生技醫藥產業發展推動小組（BPIPO）全力支持促成三方合作，為跨國精準醫療合作奠定基礎；此次合作，將與馬來西亞細胞與基因治療協會（MACGT）合作，結合臺灣精準醫療經驗，推動臨床檢驗、技術交流及產業鏈結，為亞太市場開創新局。三方將共同努力，促進馬來西亞SMA新生兒基因篩檢普及與創新精準療法應用，造福更多有需求的病患。

林宗憲副院長於簽署典禮中表示，高醫長期投入急、重、難、罕症疾病治療與醫療量能的提升，並且以病人為中心，提供卓越全人健康照護。此次合作不僅是醫療研究的突破，更是臺灣醫療國際化的重要一步，展現「臺灣隊」精神，讓臺灣成為亞太罕病治療的重要樞紐，攜手打造更健康的未來。