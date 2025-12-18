高醫「微創螺旋刀」助患者重拾「鼻」呼吸的自由 告別慢性鼻塞新選擇

▲高醫耳鼻喉科團隊以專業與精準診療協助民眾告別慢性鼻塞，打造南部指標性的微創鼻科中心。

【記者 王雯玲／高雄 報導】31歲林小姐，長期因鼻塞、流鼻水、打噴嚏，造成睡眠品質低落、白天精神不濟、頭昏頭痛；且因夜間張口呼吸，起床時喉嚨常常乾痛不適。過去已經嘗試過各種口服藥物及鼻噴劑治療，但效果都不甚顯著。後經高醫耳鼻喉科門診全面地評估後，確診為嚴重慢性肥厚性鼻炎，因保守治療效果有限。在醫師專業細心的說明下，林小姐選擇接受恢復期短、黏膜保留度高的「微創螺旋刀」下鼻甲手術。術後，鼻塞症狀立即改善，她開心地分享：「可以好好的用鼻子呼吸，不用一直擤鼻涕，甚至能一覺睡到天亮，早上起床不會口乾舌燥的感覺真好！沒想到開完沒有太多不適感，也沒有請長假問題，真的超級值得！」

▲耳鼻喉部王詩瑋醫師分享微創螺旋刀治療成果，透過內視鏡結合微創螺旋刀，以精準低創傷方式改善鼻甲肥厚、縮短恢復期。

季節變化與過敏原暴露，使許多民眾長期陷入「鼻子卡卡、無法呼吸」的困境。鼻塞雖常被視為小毛病，卻可能造成白天精神不濟、打呼、與睡眠品質不佳等問題，嚴重影響生活品質。高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉科因慢性鼻炎、鼻塞而求診的案例數量不少，也顯示鼻塞對國人健康的影響不容小覷。

▲「微創螺旋刀」手術以精準減積、黏膜保留為特色，有效改善下鼻甲肥大，協助患者恢復順暢呼吸與高品質睡眠（左起：吳哲維部主任、王詩瑋醫師、黃紀堯醫師）。

高醫戴嘉言副院長表示，高醫身為大學附設的教學醫院及醫學中心，以教學、服務、研究為宗旨，提供全人照護、培育優秀人才、發展卓越科技為目標；並堅持以病人為中心，給予最適當的醫療健康照護。隨著科技進步，在耳鼻喉醫療領域上持續導入精準與微創技術，結合臨床診斷、研究與創新治療模式，協助鼻塞的患者，擺脫長期困擾，重拾健康與高品質生活。

高醫耳鼻喉部主任吳哲維醫師指出，許多患者因長期鼻塞誤以為是鼻息肉，一進診間便焦急詢問「是不是長出息肉把鼻子堵住了？」經鼻鏡檢查後，多數患者其實是「下鼻甲肥大」導致呼吸道壓迫狹窄，讓空氣難以通過。下鼻甲長期受過敏與發炎刺激，黏膜組織會增厚甚至連帶骨頭肥大，造成如「雙線道路被違停車輛佔滿」般的阻塞，單靠藥物難以完全改善。

對於因結構改變導致的肥厚性鼻炎，傳統電燒、切除或雷射治療常伴隨黏膜受損、恢復期長及結痂嚴重等問題，讓病患對於接受手術相關治療感到相當畏懼。高醫引進的「微創動力旋轉刀（微創螺旋刀）」可精準處理下鼻甲肥厚問題，結合內視鏡與微創技術，能在小傷口下進入黏膜深層，將增生組織與肥大骨頭精準清除，同時完整保留黏膜表面，降低副作用並提升長期效果，是近年治療頑固性鼻塞的重要突破。

微創螺旋刀的優勢在術後立即展現：疼痛感低、出血量少、結痂減少且恢復快速，許多患者術後數天即可恢復工作與日常活動。由於手術可有效減少組織體積、改善呼吸通道狹窄問題，復發率也明顯降低。不少回診民眾分享：「以為自己一輩子都要受鼻塞所苦，沒想到做完手術後終於能自在呼吸」、「晚上再也不用張口睡覺」、「原來用鼻子呼吸這麼舒服」、「枕邊人說打呼狀況改善很多」。

高醫耳鼻喉部王詩瑋醫師提醒，用鼻子呼吸是維持生命最基本的動作，不該成為一種負擔。若您長期深受鼻塞困擾，甚至懷疑自己是否長了鼻息肉，建議先諮詢專業耳鼻喉科醫師進行詳細檢查。透過精準的診斷與「微創螺旋刀」科技術，解決下鼻甲肥大問題，找回自在「鼻」呼吸的健康與快樂。（圖／記者王雯玲翻攝）