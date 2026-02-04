高醫、高雄長庚、高雄榮總及義大醫療等四大醫學中心春節彈性門診 加開傳染病特診

農曆春節假期將至，高雄地區四大醫學中心，包括高醫學大學附設中和紀念醫院（簡稱高醫）、高雄長庚、高雄榮總及義大醫院，在春節期間都採彈性門診，並加開傳染病特別門診。因今年春節連假長達9天，民眾最好提前備藥，維持自身健康最佳狀態。

■高醫 急診、血液透析、住院照常服務；門診及檢查自除夕(2/16)至初二(2/18)暫停，初三(2/19)開設彈性門診，已開放網路與語音掛號；初四(2/20)恢復門診正常作業。另於初一(2/17)至初三(2/19)開設「傳染病特別門診」，採預約掛號，可於前一天午夜12時上網掛號。

■高雄長庚（含高雄長庚、大同、鳳山醫院） 三家醫院聯手成立「急診待床緊急應變小組」，即時監測急診與住院量能狀況，調整病床運用與醫護人力配置，提前啟動紓解壅塞措施。 2月17日（初一）至2月19日（初三）加開「春節傳染病特別門診」，凡有發燒、咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀之民眾，可透過網路預約掛號就醫。2月20日（初四）起，全院門診將恢復正常服務。民眾可至高雄長庚、大同醫院及鳳山醫院官方網站，或使用「長庚e指通」App查詢春節門診時段，亦可透過「健保快易通」App 查詢「即時急診訊息」。

■高雄榮總 2/16（除夕）門診全面休診；2/17（初一）至2/19(初三)上午加開成人傳染病門診、下午開兒童傳染病門診；2/20(初四)開設部分門診；2/21(初五)起門診恢復正常；2/27（和平紀念日補假）上午開設部分門診；2/28門診休診。

■義大醫療體系義大醫院（含義大醫院、義大癌治療醫院及義大大昌醫院） 除夕（2/16）至初二（2/18）門診停診；初三（2/19）及初五（2/21）上午門診；初四（2/20）：全天門診看診；2/23起全面恢復正常門診。急診全年照常開放。

