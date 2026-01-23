高醫NVIDIA運算平台啟用 深化AI全院醫療

高醫率先導入NVIDIA B300 GPU啟動智慧醫療新紀元，23日舉行啟用儀式。

（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

高醫23日舉辦NVIDIA B300 GPU高效能運算平台啟用儀式，宣告率先導入新一代NVIDIA B300 GPU伺服器，全面強化AI運算能量，因應全球醫療AI應用的爆發式成長。

啟用儀式由高醫董事長陳建志、高醫大校長余明隆、高醫院長王照元、中華系統整合公司董事長吳明德與美超微電腦總經理林振瑋等點亮象徵智慧醫療新紀元正式啟航的啟動球，展現高醫攜手全球頂尖科技夥伴，推動AI醫療落地應用的決心。

陳建志表示，高醫選擇高效能、低能耗的運算架構，讓科技創新與環境責任並行。余明隆強調，AI運算平台啟用不僅象徵醫院整體運算量能大幅升級，更是高醫體系在「產學研醫整合」上的重要里程碑；大學負責培育未來醫療與科技人才，醫院則將知識與技術落實於臨床，透過彼此合作，讓高醫成為醫療創新與科技研發的重要基地。

王照元表示，此次啟用NVIDIA B300 GPU高效能運算平台，深化「全院型智慧醫療」；透過穩定且可擴充的AI基礎架構，高醫將進一步發展影像判讀、臨床決策輔助、病人風險預測及個人化治療建議等高階應用。同時結合次世代基因定序與AI平台，提升大腸癌等疾病在預防、診斷與追蹤管理上的精準度與效率。此外，院內導入AI-Stack管理平台，促進跨科別共享運算資源，確保AI應用的穩定與安全；並採用高效能、低能耗的液冷系統，讓智慧醫療與ESG理念同步前進，打造以病人為中心、兼顧環境責任的智慧醫院。