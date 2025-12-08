高醫SMA團隊簽署國際合作備忘錄 為跨國新生兒篩檢合作奠基

高雄醫學大學附設中和紀念醫院日前在台灣醫療科技展中，由副院長林宗憲率領鐘育志教授脊髓性肌肉萎縮症（SMA）團隊，與財團法人中華民國衛生保健基金會附設醫事檢驗所新生兒篩檢中心，以及馬來西亞細胞與基因治療協會（MACGT）共同簽署合作備忘錄（MOU），宣示三方將攜手推動SMA臨床與新生兒篩檢合作，展現「臺灣隊」醫療軟實力。

圖說：高醫SMA團隊、衛生保健基金會及馬來西亞細胞與基因治療協會簽署MOU，攜手推進亞太精準醫療與罕病防治。圖片來源／高醫提供

高醫表示，SMA是一種罕見且嚴重的遺傳性神經肌肉疾病，若未及時診斷與治療，嬰兒型80%患者可能在兩歲前死亡。高醫團隊長期深耕SMA防治，為全臺唯一參與全球跨國臨床試驗的入選機構，其研究成果更刊登於2025年8月《新英格蘭醫學雜誌》，證實早期介入SMA精準療法能顯著改善患者運動功能 ，並降低死亡率。

高醫自2017年起與衛生保健基金會附設醫事檢驗所新生兒篩檢中心合作，至今完成超過23萬名新生兒SMA篩檢，確診個案均獲早期治療，成為全球防治典範。國民健康署亦宣布，明年下半年SMA將納入公費篩檢，預計每年13萬名新生兒都將受惠，進一步提升公共衛生防護。

圖說：高醫小兒神經科教授鐘育志盼以臺灣深化多年的SMA臨床與篩檢成果，與國際共同推動更精準、更普及的罕病照護。圖片來源／高醫提供 此次跨國合作，由經濟部生技醫藥產業發展推動小組全力支持所促成，為跨國精準醫療合作奠定基礎。未來將結合臺灣精準醫療經驗，推動臨床檢驗、技術交流及產業鏈結，為亞太市場開創新局。三方將共同促進馬來西亞SMA新生兒基因篩檢普及與創新精準療法應用，造福更多有需求的病患。

圖說：高醫 SMA 治療團隊，是全臺唯院一入選、參與全球 10 國跨國研究的醫療機構。圖片來源／高醫提供

