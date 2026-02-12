高金助理"利用職務詐財"遭羈押 律師:立委是共犯才可能成立
政治中心／綜合報導
無黨籍立委高金素梅涉犯詐領助理費等案，助理張俊傑昨天深夜遭法院裁定羈押禁見，高金素梅2009年創立原住民文化交流協會，涉嫌透過協會辦活動，向政府部門詐領補助款，三年累計1641萬，律師分析北院裁定理由是利用職務詐取財物，這必須跟立委是共犯才會成立，高金涉案可能性高度上升。
黑色外套、米色長褲男子，在法警陪同下走上囚車，準備送往台北看守所，他是無黨籍立委高金素梅助理張俊傑，因涉犯貪污罪遭羈押禁見，案情細節也曝光。
根據瞭解，高金素梅2009年創立"台灣原住民族多族群文化交流協會"，與張俊傑涉嫌透過該協會辦理公益活動，向政府部門或國營公司詐領補助款，三年累計1641萬，其中以原民族傳統射箭賽最大宗，三年獲得近千萬補助。
高金素梅與助理，涉嫌利用協會領取政府補助款，助理已遭收押禁見。（圖／民視新聞）
律師 黃帝穎：「台北地院裁定羈押禁見的理由裡面，直接指明說他涉及的是貪汙之罪條例裡面的，利用職務榨取財物，那助理本身不會成立這個犯罪，他必須跟立委共犯才會成立這個犯罪，那因此這個犯罪罪名而言，可以說是嚴肅直指高金素梅，才是全案的主嫌。」
高金素梅捲入詐領助理費、政府補助款等案，日前遭檢方搜索傳訊。（圖／民視新聞）
專業律師分析，助理被羈押的原因，正是因為高金素梅有高度涉案嫌疑，但日前她在北檢複訊時因身體不適送醫，檢方何時再傳她到案說明，也成焦點。
立委(國) 王鴻薇：「檢調我們尊重在司法上，應該有多少證據辦到哪裡，而不是事前透過放話的方式，或者在這段時間然後繼續放話的方式。」
立委(民) 吳思瑤：「尊重司法的調查，既然檢方採以羈押的手段，那必然有相對明確的證據，有相對的充分的條件，但是我們都予以尊重，司法歸司法，政治歸政治，讓司法獨立辦案。」
七連霸的高金素梅，是否會因為司法案件翻車，就等後續發展。
