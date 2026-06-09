高金引進快篩也要辦？他提「確診險」：以後誰敢做好事
立委高金素梅遭控與前辦公室主任張俊傑長期以人頭詐領公費助理薪酬、立院育嬰津貼共787萬元、違法輸入大陸製快篩劑7萬多劑，台北地檢署8日依貪污等罪起訴高金，求刑12年6月。粉專指出快篩能幫人拿到確診險，這樣要辦，以後誰敢做好事？
粉專《工程師看政治》8日發文直言，這是繼柯文哲、高虹安、蔡正元之後，又再一個重量級的政治犯。粉專強調，高金素梅一直以來都是善良正直、難能可貴的優質立委，在美國壓力下，她是少數敢捍衛台灣地位，勇敢拒絕軍購勒索，並且揭露美國在國際各種惡行惡狀的人。他曾說過，賴清德每兩個月就會製造一個政治犯，這個紀錄還在繼續推進，已經有2、30位受害者。民進黨發跡40年推動慢性文化大革命，將40％的人變成政治僵屍，賴清德上任後更是變本加厲，不把在野黨清光誓不罷休。
「不是買賣而是捐贈，這樣都不行？呵呵。」粉專「政客迷因」發文指出，記得當年，「黨認可」的快篩試劑一份最便宜要好幾百，在全民壓力下，民進黨政府終於點頭同意個人可以從國外採購快篩試劑回台。他當年也是買到許可的上限，一劑記得幾十塊，如果當年他沒有自己想辦法從國外弄試劑，驗出自己確診，而是需要動用到高貴的「黨認可試劑」來走民進黨政府的流程，可能拿不到當年的確診險，而且可能成了移動病源都不自知，「然後你跟我說，當年從國外弄快篩試劑回來會被告？」
政客迷因直言：以後誰還敢做好事？「呵呵，我挺高金素梅，我唾棄這個政府！」
「觸極者」粉專改編新冠疫情當年風行的「民進黨擋疫苗」哏圖，直呼高金輸入7萬餘快篩入台，反觀阻擋害人的綠營不用被辦？
網友表示「沒有賺錢的事，救人一命的事，居然違法，是非不分是最大的問題」、「真的越來越明顯看得出來是政治辦案」、「擋人財路如殺人父母，特別是擋到當權者」、「本案最初是由法務部調查局國家安全維護工作站以違反《國家安全法》立案偵辦，結果根本找不到國安問題，國家機器讓人瞧不起」、「綠能你不能」、「兩年後輪替，來替天行道」、「2026滅東廠，2028換校長！」
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