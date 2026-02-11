高金擇期訊問但助理遭聲押禁見 律師曝原因：避免共犯與主嫌勾串

無黨籍山地原住民立委高金素梅疑詐涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，10日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索。 圖：趙婉淳／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑涉詐助理費，並相關金流有國安疑慮，昨日其在陽明山住處遭到搜索，並將她帶回國安站進行訊問。然而，高金在移送北檢複訊時，因身體不適，無法審訊，因此檢方諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。不過，高金助理則被張俊傑被聲押禁見。對此，律師黃帝穎今（11）日分析，羈押助理是為了防共犯勾串方法，因此先退而求其次聲押助理。

黃帝穎指出，高金素梅涉詐領助理補助款、違法輸入中國製快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪、《醫療器材管理法》及《刑法》詐欺等罪被法院裁准搜索。高金移送台北地檢署複訊時身體不適，檢方諭知限制出境出海，先准予就醫，擇期訊問。北檢複訊高金助理張俊傑，認定罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

他表示，高金素梅在立院會期中，有不受拘捕的法律保護傘，聲押需經立院同意，但藍白在法院裁准搜索的前階段就已狂噴政治口水，擺明法盲是非不分，如聲押需經國會同意，藍白政治干預司法個案的風險極高，因此檢方對高金僅先限制出境出海，可能也是避免政治干預司法的現實考量。

至於高金助理張俊傑遭聲押禁見，黃帝穎認為，先羈押共犯是為了避免與主嫌勾串，而立委助理不具有公職人員身分，《刑法》上助理要犯貪污罪必須與立委共犯才會成立，但主嫌立委在立院會期有保護傘，因此聲押助理共犯應是退而求其次的避免勾串方法。

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

