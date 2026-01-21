高金枝傳將任司法院秘書長！被爆霸凌女法官 高院深夜急澄清

〔記者楊心慧／台北報導〕外傳總統府本週五將派任預計於2月9日屆齡70歲退休的高等法院院長高金枝擔任司法院秘書長，卻傳出她曾霸凌高院法官，高院在深夜急滅火，發新聞稿澄清此事，並指「院長基於關心法官健康之立場」、「或因該名法官不習慣被貼近關切」，聲稱高後來主動向該名法官說明及表達歉意，卻隻字未提到當時還酸「我不知道妳那麼玻璃心耶」等語，全文替高說話，另一方面也間接證實霸凌事件為真。

高金枝傳出霸凌一名辦案有效率，未結案件數僅10多件的高院法官，這名女法官有次審理某起詐欺案，在宣判前夕，被司法院罕見要求「業務檢查」，引起院內同仁議論，因司法院通常只會針對已結案的案件業務檢查，當時卻挑選女法官未結案案件審查，事後雖然司法院沒後續動作，卻也沒解釋為何「突然」檢查。

未料，高金枝在幾個月後，竟在有10多人在場的「院長有約」，當著眾人的面前，直接說出業務檢查內容，並指責該名法官審案程序不合法，女法官立刻說明此案的狀況，更強調自身並無問題。

後續女法官認為被高金枝霸凌，原要提申訴，卻被高金枝壓掉，雖然她聲稱是道歉，卻還冷言冷語的對著女法官說：「我不知道妳那麼玻璃心耶」，甚至有次在女法官女兒住進加護病房時，還嗆：「就是因為妳的個性這麼急，所以妳女兒才會這樣」，令法官心寒，但面對是上屬的高金枝，她也無可奈何，只好看心理諮商。

高院深夜新聞稿隻字未提高金枝的酸言酸語，反而將高的行為合理化，解釋成雙方誤會，並稱檢查結果會函請各該法院院長促請法官或相關人員檢討改善。

高院還稱，法官們在審判業務上全力以赴，往往忽視生活與健康，高院長基於關心法官健康的立場，藉與法官見面聊天機會，就生活方式向法官提出若干建言，希望法官能在工作與生活之間取得適當平衡，勿因過於緊湊的工作節奏影響個人健康及家庭生活。

最後高院認為「或因該名法官不習慣被貼近關切」、「或因高院長情詞急切」，致該名法官誤認遭不當對待，感到不甚舒服，還說這名法官當面已諒解。不過高金枝始終是女法官的上屬，就算遭霸凌也只能往肚裡吞，但高金枝的行為已在高院傳得沸沸揚揚，不少法官替其打抱不平，有法官直呼：「這就是典型的職場霸凌，完全看不到高金枝有誠意的道歉，就連高院新聞稿也都沒有任何歉意」。

