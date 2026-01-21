高金枝涉霸凌事件 司法院：女法官無提申訴調查

（中央社記者劉世怡台北21日電）將退休的高院院長高金枝，被指涉多次霸凌一名女法官，且司法院高層知悉不處理。司法院深夜澄清表示，有關切女法官，她無意提起申訴調查。

司法院表示，有關本件女法官遭霸凌事件，司法院曾於民國113年12月間向該名女法官表達關切及了解相關情形，但她表示職務上已獲調整，無意提起申訴調查。司法院並無不處理之情形。

司法院說明，每年對所屬各級法院進行例行性聯合視導，抽選審理中的民刑事等案件，就案件程序的進行，有無值得嘉許的優點，或停滯不當稽延等缺失加以檢視。

廣告 廣告

至於，有無媒體報導所指該名女法官的案件被抽選「業務檢查」，尚需調閱當時的業務視導紀錄才能了解。

台灣高等法院也發布新聞稿回應表示，媒體報導中所稱的「與院長有約」，實際上是由高院院長親自烘焙蛋糕、準備飲料，每次邀請兩個庭的法官，在法官研究室內進行非正式交流，分享工作或生活心得，並非具指導或指責性質的正式會談。

高院表示，「業務檢查」是司法院例行性抽檢，檢查結果通常會函請各法院院長，提醒相關人員檢討改進。

由於高院當時的檢查結果中，出現部分案件未符合「就審期日須於7日前通知」的情形，院長才在與法官交流時一併提醒法官注意當事人的程序權利，並非針對「特定個人」，而是希望全體法官有則改之、無則勉之，共同維護司法信譽。

高院進一步指出，院內審判業務繁重，法官長期全力投入工作，往往忽略生活與健康，高金枝會在聊天過程中提出生活方式的建議，盼法官在工作與家庭之間取得平衡。

本件可能因該名女法官不習慣較為貼近的關心方式，或因高金枝表達時語氣較為急切，才誤認遭到不當對待而感到不適。高金枝事後得知此事後，已主動向該名女法官說明並致歉，也當面獲得諒解，並無媒體所稱「火速召見」或「息事寧人」的情況。

新聞稿最後提到，針對書記官與法官助理的工作分配問題，因書記官業務量大，加上庭務員人力不足，導致書記官工作負擔沉重。依法庭程序，提示證物原為法官職責，由法官助理在庭上協助提示證物也屬其工作內容，且為多數法院行之有年的作法，高院因此採取循序方式，讓法官助理逐步承接相關職務，以改善整體運作。

全案緣於，媒體報導指出，該名女法官曾在審理詐欺案件期間，於尚未宣判前即遭「業務檢查」，高金枝在公開場合提及檢查內容，以相關言語造成女法官心理壓力。女法官原欲提出霸凌申訴，高金枝後來口頭道歉，卻以「玻璃心」等語再度傷人，並在得知女法官的幼女住進加護病房後仍出言嘲諷，波及家人。女法官長期壓力大而接受心理諮商，至今已進行8次療程。（編輯：楊昭彥）1150121