高金枝爭議 法官揚言告發犯罪

高等法院院長高金枝被爆料，免費提供退休院長專屬辦公室。（本報資料照片）

司法院祕書長熱門人選、台灣高等法院院長高金枝被爆料「霸凌」女法官，還免費提供退休的高院院長專屬辦公室，「法官論壇」23日有法官揚言，要到台北地檢署提出貪汙罪的告發，台灣高檢署主任檢察官陳宏達則在臉書發文，指這次事件已再次折損法院審判獨立觀感，導致民眾信任危機，司法首長如果連內部尊重與公務紀律都守不住，談司法改革只是空話。

高金枝2月9日將退休，外傳她是懸缺的司法院祕書長繼任人選，近日司法界一再爆出高金枝霸凌下屬，雖然高院澄清是「誤會」，但不久又被傳出她上任後免費提供退休院長李彥文一間專屬辦公室，且由於2人都曾在最高法院民事庭共事，李會指導她寫判決，高金枝至今未回應。

匿名的法官內部討論區《法官論壇》，昨有人貼文質疑，高院院長將屬於公物的辦公室提供給已退休、編制上非院內的公務員使用，是否公器私用？構成《貪汙治罪條例罪》的圖利罪？如果高金枝遭爆料事件屬實，原來被稱為「聖人」的院長也是有私心；高院院長給已退休人員辦公室使用的行為，不管是否為該退休人員專屬，如果司法院政風處不調查的話，該法官考慮直接向北檢對高提出貪汙罪的告發。

曾任總統府司改國是會議委員、高檢署主任檢察官陳宏達昨在臉書發文「司法改革最大的問題，不是放天燈，而是權力不受約制。」他說，「媒體報導法院院長涉霸凌女法官，就算最後被解釋誤會一場，已再次折損法院審判獨立觀感，導致民眾信任危機；退休前院長仍獲專屬辦公室，這不只是觀感不佳，更是打破公器可否為特定人私用的機關管理底線。」司法首長如果連內部尊重與公務紀律都守不住，談司法改革只是空話。