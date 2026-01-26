高金枝獲總統特任為司法院秘書長 出線原因曝光
懸缺已久的司法院秘書長一職，總統賴清德今（26日）特任高等法院院長高金枝升任，她原訂2月屆齡70歲退休，由於高金枝在審判及行政專業能力都相當獲同事肯定，在司法界相當受好評，在司法院代理院長謝銘洋推薦下，獲總統同意出任司法院秘書長；高院院長則由司法院副秘書長王梅英升任。
司法院秘書長為總統特任官，不受法官70歲強制退休限制，司法院去年底間正式啟動秘書長推薦作業，也開始將久未使用的秘書長辦公室進行整理並派工作人員進駐，當時傳出有多位有意願者暗中角逐及等待被徵詢，但他們均未獲司法及總統府高層青睞，未獲徵詢意願。
本刊調查，高層鎖定2位女性人選出任司法院秘書長，但這2位女性人選卻均傳出向司法院代理院長謝銘洋表示無意願出任，其中一人即為高院院長高金枝，在謝銘洋一再懇談後，同意出任。
高金枝平時心直口快，她在總統面試後，被媒體爆出過去曾言語霸凌女法官，高院對此事件回應指出，法院審判業務繁重，法官長期全力投入工作，往往忽略生活與健康，高金枝會在聊天過程中提出生活方式的建議，盼法官在工作與家庭之間取得平衡，高金枝表達時語氣較為急切，被同仁誤認遭到不當對待而感到不適，當時高金枝事後得知此事後，已主動向該位女法官說明並致歉，該位女法官當時也表示願意原諒高金枝，未進行申訴，高金枝在此事件後則向同仁表示，該位女法官非常優秀，她自己深刻反省。
高金枝為司法官訓練所（現為司法官學院）18期結業，審判及行政能力均佳，本刊調查，司法院在前公懲會委員長石木欽遭《鏡週刊》踢爆與富商翁茂鍾不當飲宴及買股賺5,000萬後又接獲檢舉，有二審法院院長與建商往來密切，因此在派任新院長時都格外小心，深怕又踩地雷，因高金枝生活單純，沒有複雜的社會交往，想法與判決也不會與社會脫節，加上她在司法界的輩份與審判及行政能力都獲好評，她在2020年前由最高法院法官升任台中高分院院長，2023年升任高等法院院長。
高金枝擔任法官已44年，高金枝在司法院的宣導影片中曾說，對自己的期許是要聽懂當事人講的話，因為要這樣要求自己，才會耐心去聽、去學習尊重人的尊嚴及尊重生命的尊嚴，她平常除了工作，就是陪伴家人，休閒則是與家人跑步及做蛋糕與家人分享。
高金枝擔任院長後，常親自烘焙蛋糕、準備飲料，每次邀請2個庭的法官，在法官研究室內進行非正式交流，分享工作或生活心得，但由於高金枝刀子嘴豆腐心，講話大聲又快，作風強勢，同仁常因此感到有壓力，導致一位優秀又認真且自我要求高的女法官因此覺得被霸凌，高金枝已向當事人道歉獲原諒，但卻仍引發風波，她對此向同仁表示，自己對此深切反省。
