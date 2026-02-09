高金枝、王梅英接重任 謝銘洋力挺司法女雙戰將

司法院代理院長謝銘洋，主持司法院祕書長高金枝與高院院長王梅英等首長交接典禮。

懸缺已久的司法院祕書長一職，今（9日）由原高等法院院長高金枝升任，而有「司法女戰將」之稱的司法院副祕書長王梅英，則接掌事實審龍頭高等法院院長。司法院代理院長謝銘洋在交接典禮上，對兩位女性司法首長給予極高評價，盛讚王梅英具備「即戰力及一流的危機處理能力」，並感佩高金枝「勇於面對問題」的魄力，兩人將成為推動台灣司法改革轉型、應對案量負荷壓力的重要雙箭頭。

花蓮高分院院長許仕楓(左)卸任後由張國忠(右)升任。

士林地院新任院長邱璿如(右)自代理院長蔡守訓(左)手中接下印信。

新竹地院新任院長朱瑞娟(右)與代理院長林秋宜(左)進行交接。

高等法院今舉行交接典禮，花蓮高分院卸任院長許仕楓今榮退由張國忠升任；士林地院新任院長邱璿如與新竹地院新任院長朱瑞娟均在今天上任；新任高院院長王梅英（司法官29期）學經歷及審判與行政能力俱優，台大法律系畢業，於德國慕尼黑大學取得碩士學位。謝銘洋在致詞中對王梅英過去一年多擔任副祕書長期間的表現讚不絕口。因祕書長一職之前長期懸缺，王梅英形同一個人做兩份工作，謝銘洋幽默形容這是司法院的「不當得利」。

廣告 廣告

王梅英在高金枝及謝銘洋力推下升任高院院長，她最令人津津樂道的「專業強度展示」，莫過於在立法院面對立法委員黃國昌咆哮式質詢時的表現。當時王栂英為司法院副祕書長，面對連環質詢，王梅英全程沉著、從容且巧妙地應對拆解，讓法界普遍直言：「她不僅審判與學術能力強，更是能在政治壓力下穩住場面、替司法撐住尊嚴的人」。謝銘洋對此給予高度肯定，對於王梅英在立法院三個會期中沉著應戰，堅定闡述司法院立場，確保司法尊嚴予以肯定，她即戰力與危機處理能力一流，令人刮目相看。

在就職感言中，王梅英引用輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳的名言，感謝過去這段累積「痛苦股本」的非常時期。她直言，司法環境正處於資源匱乏、案件超載的崩潰邊緣，但她承諾將站在高金枝等前輩的肩膀上，推動行政現代化與流程簡化，「讓法院不僅值得被信任，而且確實讓人信任、法官不僅值得尊敬，更受人尊敬。」

特任司法院祕書長的高金枝（司法官18期結業），原於今屆齡70歲預計退休，但在謝銘洋三再請託下，決定接下更重的擔子。謝銘洋透露，高金枝最熱愛馬拉松，而這種「勇敢面對挑戰、突破極限」的精神，正是目前司法改革最需要的特質。

高金枝在高院院長任內，展現出極強的行政執行力。面對案量暴增，她克服困難成立「民事新案調節庭」與「刑事新案審查庭」，透過第一關迅速篩檢與調節，有效減輕法官負擔，成效優異到各法院紛紛效法。此外，她對科技新知接受度極高，大力推動AI課程，鼓勵司法同仁與時俱進。

儘管外界對她「強勢、刀子嘴豆腐心」的作風評價兩極，但高金枝在卸任感言中展現了真性情的一面。她坦言自己常以「媽媽般的個性」自以為是地叮嚀同仁要運動、吃飯、早點回家，卻忽略了這對同仁可能造成壓力，並現場公開致歉，贏得台下熱烈掌聲。她引用名言勉勵同仁：「不要愛上藝術中的你，要愛上你心中的藝術」，期許法律人要誠實面對正義，而非僅是表演正義。

謝銘洋在典禮中坦言，台灣司法正處於「極為艱困的時刻」，案件量暴增導致大量優秀法官與書記官離退，原本不足的人力窘境持續惡化。他寄厚望於王梅英與高金枝的組合，認為兩人都擁有用不完的體力與精力，且具備新的思維與創造力。

高層鎖定高金枝出任祕書長，除了肯定她的專業能力，也因為高金枝生活單純、沒有複雜社會交往，且行事果斷敢於處理問題，不怕得罪自己人。王梅英則具備完整的司法行政經驗，曾任司法院廳長、台北及新北地院院長，是推動司改的重要幕僚。這對司法雙雌的就職，不僅象徵女性領導力在司法體系的抬頭，更承載了法界對於改善工作環境、維護公平正義與提升司法效率的殷切期盼。

王梅英強調，未來將推動行政流程電子化、安全利用 AI 協助處理海量資料，並呼籲憲政機關重視司法成本，如同德國投入巨資推動「法治國家協議」(Pakt für den Rechtsstaat)一般。在致詞的最後，王梅英院長語帶感性，將這份榮耀回歸於信仰與家庭。她哽咽說：如果就職典禮帶有任何榮耀的性質，她願意將這份榮耀獻給她已過世、現處天國的父親以及天父。

王梅英表示，是父親與信仰教導了她「行公義、好憐憫、存謙卑的心」的人生準則。她今天接下事實審龍頭法院的重任，王梅英說，仍會持續遵循這些教誨，在未來的司法道路上，以此作為行事與決策的核心價值。這段話也為她剛強的「司法女戰將」形象，增添了一抹溫柔且謙卑的底色。

更多鏡週刊報導

查扣太子集團50億贓款 北檢將拍賣33輛超跑

大法官駁火互批誤解 憲法法庭激烈衝突分裂

最高檢法學著作剛柔並濟 首進軍台北國際書展獲好評