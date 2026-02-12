高金涉詐助理費遭搜索 羅智強提2人 怒批檢調「已被馴化」

無黨籍山地原住民立委高金素梅因涉詐領助理費等案，10日遭檢調搜索約談，當時在臉書披露該消息的藍委羅智強今（12）日再發聲，質疑檢調辦案標準不一，並提及綠委林岱樺、新竹市長高虹安的案例，批評檢調「已經被完全馴化、終極大招就是選擇性辦案」，司法也淪為政治操作工具。

羅智強今在臉書表示，自己看到高金素梅遭到賴清德政權的檢調清算，於公於私，當然很難過，「於私，和高金素梅並肩作戰這幾年，我相信她的清白，也相信在『公平沒有被破壞』下，她絕對經得起檢驗。」但關鍵就在，已被賴清德政權控制的檢調，有可能是公平的嗎？

羅智強表示，自己相信高金素梅的助理費絕無中飽私囊，「高金素梅從政二十多年，為什麼是今天辦助理費？」羅也質疑，七連霸的民進黨立委林岱樺，她的助理費使用方式沒變，民進黨執政十年不辦她，「要等到她想選高雄市長，還飆到民調第一名的時候辦她，辦到她高雄市長初選民調落敗。」

提及高虹安，羅智強也說，當時高也是因為助理費，被賴清德政權以貪污罪追殺，但據高虹安辦公室所述，她的助理費使用方式，是沿用監察院前祕書長李俊俋時的作法。而賴政權的檢調，卻沒有追查高升監察院秘書長後、因拿公務車當寵物美容車而下台的李俊俋。

羅智強也批，總統賴清德劍指高金素梅，其實也是一個「政治宣告」，檢調已經被完全馴化、終極大招就是選擇性辦案，一方面放過綠色權貴，成為執政者的無敵之盾，只要檢調不辦，民進黨就不會有弊案。不要以為只有高金素梅，下一個抓誰，全看賴清德的高興。

