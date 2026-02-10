高金涉詐助理費！韓讚：相信她禁得起檢驗

▲韓國瑜說，檢調在行使公權力時，必須確保調查過程公平、公正，並保障立委的人權，避免淪為政治操作的工具。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 七連霸的原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，讓不少立委相當震驚。立法院長韓國瑜今受訪說，檢調搜索高金的國會辦公室，程序並無問題，相關行動均依既有規範進行，但他也強調，檢調在行使公權力時，必須確保調查過程公平、公正，並保障立委的人權，避免淪為政治操作的工具。

韓國瑜說明，特別地檢署在進行搜索前，先行聯繫立法院秘書長，告知將搜索高金素梅的研究室，秘書長再向他通報，隨後依照慣例，由立法院人員陪同檢調進入相關辦公空間，整體程序符合規定。

不過，韓國瑜也為高金素梅發聲指出，高金素梅在立法院服務超過20年，長期為原住民族權益發聲，「只要是原住民族的權益，高金委員可以說是一女當官，萬夫莫敵，她有這種氣勢，我們相信高金委員禁得起檢驗。」

韓國瑜表示，立法院尊重檢調依法辦案，也相信司法體系的專業，但所有針對立委的調查，都應建立在公平、公正的基礎上。他強調，若連立法委員的人權都無法獲得保障，一般民眾在面對司法程序時，處境恐怕會更加艱難。

韓國瑜最後呼籲，司法與檢調人員在執行公權力的同時，也應秉持崇高的價值與良知，避免捲入政治紛爭或成為政治操作的推手，共同維護台灣民主法治的核心精神。

立法院今也發新聞稿說，「有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。」

