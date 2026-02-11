高金發送中國製快篩違法？他怒問一事

▲立委高金素梅涉嫌詐領助理費等3大案，凌晨移送北檢半小時就因為身體狀況不適合偵訊，檢察官諭知限制出境出海，讓她先行就醫。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。新黨前發言人王炳忠透過臉書發文指出，本案疑點重重，尤其案由為詐領助理費及涉及中國製快篩試劑等非法醫療器材，卻由調查局專責偵辦國安案件的單位出手，而非一般偵辦貪瀆弊案的調查處，讓人質疑背後動機不單純。

王炳忠在臉書發文表示，一旦案件被冠上「國安」之名，相關程序即可列為機密，甚至可能採取秘密審理。他質疑，透過搜索扣押手機與電腦，拼湊通聯內容，再交由特定媒體延伸解讀，恐將形成輿論操作空間。他認為，國安名義不應成為擴大辦案權限的工具。

至於傳出高金涉案是因2022年疫情期間，有人捐助快篩試劑至高金素梅立委辦公室，檢調懷疑高金素梅違反《醫療器材管理法》。王炳忠指出，2022年疫情期間，台灣一度面臨口罩、疫苗與快篩短缺，社會氣氛緊張，民意代表設法募集物資原意在於協助民眾。

他提到，高金素梅助理當時因發放快篩參選議員遭控賄選，最終經法院判決無罪，如今卻反過來以快篩來源為由偵辦非法醫療器材，並與國安掛鉤，質疑法律標準前後不一。

王炳忠認為，高金素梅長期關注原住民族議題，問政風格鮮明，並主張兩岸交流、反對美日霸權。他回顧，高金素梅曾率領原住民族人赴日本靖國神社抗議，也曾在2008年北京奧運期間帶領原住民團體演出，並於汶川地震及八八風災期間協助兩岸捐助與交流，強調「兩岸一家親」理念。

王炳忠也批評，民進黨執政以來路線傾向「倚美謀獨」，高金素梅曾在立法院質詢時質疑美方介入台灣政治，當時引發行政院前院長陳建仁不滿。近期高金素梅反對高額軍費，並批評美國在台協會處長涉入立法院審查機制，不久即遭搜索，時間點引人聯想。

王炳忠總結，他自己2017年遭國安單位搜索經歷，當時正值訪美返台後不久。他表示，近來部分媒體對案件發展高度關注，並揣測在野勢力是否因此得罪美方，質疑高金素梅之後是否還會有其他政治人物成為調查對象。

