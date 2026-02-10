高金素梅上月才站台、今傳遭搜索 黃國昌震驚：司法不該打壓異己

無黨籍立委高金素梅上月幫民眾黨新北市長參選人黃國昌站台。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

無黨籍立委高金素梅今（10日）傳出疑涉詐領助理費案遭北檢搜索，除了位於陽明山的住家外，檢調稍早也抵達立法院青島二館的國會辦公室進行搜索。而高金素梅上個月11日才替民眾黨新北市長參選人黃國昌輔選，黃今受訪聽聞後表示震驚，並呼籲司法不要成為執政者打壓異己的工具。

黃國昌上午陪黨籍中和區市議員參選人陳怡君赴中和景新市場掃街、發春聯，會前接受媒體聯訪，被問到高金素梅住家今天遭搜索，黃國昌指出，在農曆春節年聽到這消息，滿震驚的。

黃國昌說，因為目前還有很多情況都還不是很明確，所以沒有辦法有太過度的評論，不過，還是希望司法應該是捍衛公平正義的底線，不應成為執政者打壓異己的工具，希望不是這樣的狀況。

