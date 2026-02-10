高金素梅不只涉詐助理費！疑涉「中共介入」募中國製快篩

社會中心／張予柔報導



7連霸無黨籍山地原住民立委高金素梅，今（10）日上午被檢調兵分多路搜索，北檢證實，她涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款等案件，目前正由檢方約談釐清。據了解，違反醫療器材管理法部分涉及高金素梅過去募集的中國製快篩試劑，疑涉及中共介入，但仍待檢方進一步調查。





高金素梅遭爆「助理費詐領、違反醫療法」！又疑涉「中共介入」募中國製快篩

台北地檢署今早同步搜索高金素梅住家、立院辦公室及18名相關人士住處約30處據點，持續追查詐領助理費及其他案情。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

檢調兵分多路搜高金素梅及相關人士住辦所

台北地檢署指出，本案由法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。檢調人員於今日上午，由主任檢察官及檢察官指揮國安站調查官，針對高金素梅委員住家、國會辦公室及相關人士住處等約30處據點同步搜索。據悉，涉案人員除高金素梅本人外，還包括其張姓助理，以及台東縣議員陳政宗、屏東縣議員越秋女、花蓮縣議員簡智隆等18人，目前皆已通知到案說明，檢調持續追查相關事證。

高金素梅遭爆「助理費詐領、違反醫療法」！又疑涉「中共介入」募中國製快篩

檢調追查發現，2022年九合一選舉期間的中國製快篩試劑是由高金素梅（左）募集，將調查是否涉及違法或中共介入選舉。（圖／翻攝自越秋女臉書）

涉中國製快篩案 檢方將釐清是否違法或中共介入

關於違反醫療器材管理法部分，據《自由時報》報導，2022年九合一大選期間，無黨籍屏東縣議員越秋女被控以中國製快篩試劑等防疫物資行賄選民，最終一審判決無罪。然而，檢調後續追查發現，這批中國製快篩是由高金素梅募集，因此檢方將釐清募集中是否涉及違法行為或中共介入。

高金素梅遭爆「助理費詐領、違反醫療法」！又疑涉「中共介入」募中國製快篩

高金素梅在2001年以無黨籍身分當選山地原住民立委。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

從演藝圈轉戰政壇 成為山地原住民立委

高金素梅演藝生涯約於1984年開始，參演於華視節目《大精彩》，並由此出道，從此進入台灣演藝界，憑藉多部經典作品走紅。不過就在1998年，她被診斷出罹患肝癌，便宣布退出演藝圈，2001年高金素梅以無黨籍身分轉戰政壇，並成功當選為山地原住民選區立法委員；並在2002年，正式加入無黨籍立法院黨團運作，更曾在當選後曾感性表示，這代表原住民已走出「政黨迷思」。

