高金素梅不堪檢方疲勞轟炸送醫 羅智強心痛：她身體早已長期透支！

國民黨立委羅智強感嘆，看到高金素梅緊急送醫，他心中有萬千不捨與心痛。（圖／翻攝自羅智強臉書）

無黨籍立法委員高金素梅涉嫌捲入詐領助理費等三大弊案，昨遭到大規模搜索；高金在國安站配合調查10餘小時後移送北檢，應訊約半小時便傳出身體不適，緊急送醫。與其交好的國民黨立委羅智強感嘆，看到高金素梅緊急送醫，他心中有萬千不捨與心痛；他也透露，高金素梅為原民部落全台奔波，身體早已長期透支。

羅智強今說，看到高金素梅不堪檢方的疲勞轟炸，身體不適、緊急送醫，他心中只有萬千的不捨與心痛。請高金素梅務必保重身體，「我們都會是你最堅定的後盾」。

羅智強表示，這2年外界總看到高金素梅站在制衡最前線，勇敢、強悍、毫不退讓。但身為國會同事，他看到的是一個拖著病體，仍然堅守崗位發言、投票的人。

羅智強指出，高金素梅是原住民立委，選區不是一個縣市，而是「全國」，而且多數是交通艱困的高山部落。為此高金素梅全台奔波，幾乎每一個部落都有親自服務的足跡，「也正因如此，她的身體早已長期透支」。

羅智強強調，高金素梅責任心極重、使命感極強，即使身體撐不住，仍然選擇站在第一線火線，一仗一仗地打。

他最後感嘆，總統賴清德要辦高金素梅，根本不需要什麼「3大案」，「莫須有」3個字就夠了，這3個字可以把岳飛辦到死，還會擔心斬不了高金素梅嗎？



