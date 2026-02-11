高金素梅今早出院 北檢：將視身體狀況決定傳喚時間

高金素梅攙扶法警的手離開北檢，由助理陪同就醫。上午出院後，北檢表示將視其身體狀況，決定再次傳喚時間。(記者羅沛德攝)

〔記者吳昇儒、劉詠韻／台北報導〕無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入中國製快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。今(11)日凌晨高金移送台北地檢署複訊時，因其身體不適，檢方諭知限制出境出海。高金素梅上午出院後，北檢表示將視其身體狀況，決定再次傳喚時間。

據悉，調查局於兩年多前接獲國安局情資指出，高金素梅疑似有接受中國方面的資金，從事選舉及其他活動，當時就先報請台北地檢署指揮偵辦，並以國家安全法做為分案案由，隨即展開蒐證調查。

檢調查閱高金素梅及貼身助理的金流後，發現她涉嫌利用人頭核銷助理費，且還透過其成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」辦理活動，向原民會及國營事務申請補助款，疑似墊高活動經費，詐領補助費，更發現她有利用人頭違法輸入快篩試劑之虞。

台北地檢署昨日指揮調查局國安站調查官，發動搜索、約談，今日凌晨將高金素梅移送北檢複訊；但因其向檢察官表示身體不適，檢察官認為，不適合繼續訊問，因此諭知限制出境出海，將視其身體恢復狀況再擇期訊問。

高金素梅今日上午離開醫院後，台北地檢署指出，將會視其身體恢復狀況，再決定傳喚時間。

