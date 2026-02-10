高金素梅住家突遭搜索 昔日精彩情史曝光

三立新聞／綜合報導

立委高金素梅曾是台灣知名歌手和演員，因罹患肝癌退出演藝圈，之後從政連續7屆成功連任，如今因為住家被搜索，過往的爭議跟情史難免再被提起，尤其過往的緋聞戀情一度鬧得沸沸揚揚，像是跟籃球國手鄭志龍，以及現任國民黨智庫副董李鴻源，還有藝人時期因戲結緣的港星何家勁。

高金素梅（左）疑因詐領助理費被檢調搜索，情史再被提起，過去曾與李鴻源（右）被拍到十指緊扣出遊。

立委高金素梅踏入政壇前曾是鎂光燈下的女主角，1989年八點檔連續劇，她和港星何家勁飾演螢幕情侶，戲裡談情、戲外也動了心，分分合合多年，最後退回朋友，甚至一度傳出兩人私下約定，如果何家勁60歲仍未婚，就攜手走完人生。

記者（2018.12.17）：「當年何家勁有講說，如果他六十歲沒結婚的話就...」

立委高金素梅（2018.12.17）：「玩笑話你們當真呀。」

高金素梅（右）曾與港星何家勁（左）分分合合多年。

她也曾經和台灣歌壇浪子高明駿相戀3年後告吹，直到1998年人生急轉彎，高金素梅罹患肝癌，全面退出演藝圈。

4年抗病甩開病魔，她選擇不再回到舞台而是走進政壇，當選立委後外型亮眼、作風強勢，感情話題仍沒停歇，被傳出與籃球國手、時任立委鄭志龍關係密切，影響對方婚姻，緋聞當年在政壇投下震撼彈，但讓政壇炸鍋的還在後頭...

高金素梅也曾與籃球國手、時任立委鄭志龍關係密切，影響對方婚姻。

2006年與已婚的李鴻源關係匪淺，被拍到十指交扣一起出遊，情誼超越一般同事。

立委高金素梅（2012.10.18）：「今天馬上下公文給台東縣政府，一定要他在我們一個月內之中，還沒有協調成功的同時，不准他開工，可以嗎？」

時任內政部長李鴻源（2012.10.18）：「可以，我們會後馬上來辦理。」

要什麼部長都給你，當時的李鴻源被外界形容超級MAN，如今因為高金素梅住家遭搜索，難免被問及是否有關心。

被追問是否有關心高金素梅，李鴻源急回答「很久沒聯絡了」

國民黨智庫副董事長李鴻源：「對不起我們很久沒聯絡了。」

一句話畫下句點，從女藝人到立委，從緋聞女王到政壇焦點，高金素梅的感情路始終比問政還要精彩，那些曾被時間掩蓋的往事，也因為搜索案再次被提起。

