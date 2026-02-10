高金素梅住家遭搜索！羅智強：民主寒冬來臨

▲無黨籍立委高金素梅現身力挺黃國昌。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.11）

[NOWnews今日新聞] 無黨籍立委高金素梅今（10）日被檢調搜索住家！國民黨立委羅智強一早發文以黑底白字痛批：民主寒冬來臨，下一個會是誰？

據了解，檢調今一早疑似就到高金素梅的陽明山住家進行搜索。而高金素梅在立法院的辦公室目前還沒有人。

羅智強自錄影片痛批：「台灣的民主在賴清德手上，完全不演了，這次劍指立法院問政最認真、監督最有力的高金素梅，下一個又要動誰？」

高金素梅日前才發文痛批AIT處主谷立言：「您當台灣人都是傻子？」並質疑美方在台灣面臨產業失血之際，仍理直氣壯地上門討錢。

高金素梅上個月也特地為立法院好夥伴、民眾黨主席黃國昌站台，在其後援會成立場合上，讚他在立法院捍衛原住民土地正義、歷史正義，通過非常多捍衛原住民法案。

