高金素梅住家、辦公室遭搜索 國民黨團：相信她的清白

即時中心／顏一軒、許雯絜報導

無黨籍七連霸山地原住民立委高金素梅的住處、辦公室今（10）日傳出遭到檢調搜索。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥回應，他相信高金素梅的清白，並期待司法「不預設立場」，能做出公平、公正且公開的判決。





今早10時，國民黨團召開「台美關稅協議 打破黑箱 全民監督」記者會，包含書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄與立委王鴻薇出席，並於會後接受媒體聯訪回應時事。

林沛祥表示，中華民國是民主法治國家，國民黨團相信所謂無罪推論，也就是在證明有罪之前，任何人都是清白的，更相信高金素梅的專業素養、長期在國會的努力，「我們相信她的清白，期待司法做出一個公平公正公開，而非預設立場的判決」。

王鴻薇則說，有關高金素梅的住家與辦公室被搜索一事，林沛祥已把國民黨團的立場說得非常清楚，基本上就以書記長的說法為準，但還是希望在司法調查過程中勿枉勿縱，千萬不要有任何政治性辦案的影子，或消息外洩等情事。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

