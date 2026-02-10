高金素梅住處遭檢調搜索！北檢：目前不便說明

無黨籍立委高金素梅今日上午傳出位於陽明山的住家遭到檢調單位搜索，消息曝光後震撼政壇。根據了解，檢調人員於清晨前往高金素梅陽明山住處執行搜索，高金素梅的助理表示，目前無法聯繫上委員本人。

台北地檢署隨後證實確實發動搜索行動，但對於搜索的具體案由，檢方表示目前不便對外說明。高金素梅辦公室截至目前為止，尚未針對搜索事件發表正式聲明，詳細原因仍有待進一步釐清。

國民黨立委羅智強在臉書上爆料此事，並自錄影片表示，賴清德正在搜索高金素梅，這是令人震驚且難過的消息。羅智並在臉書發文質疑民主寒冬來臨，下一個又是誰。

高金素梅為無黨籍立委，長期在立法院針對各項議題進行監督。此次遭到檢調搜索的消息傳出後，引發政壇高度關注。由於檢方未說明搜索原因，各界對於事件背景仍在觀望。

