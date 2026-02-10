高金素梅住處、國會辦公室遭搜索 余天回應：交情不錯但案情不清楚

無黨籍立委高金素梅今日住處與國會辦公室遭檢調搜索。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

無黨籍立委高金素梅今（10日）住處與國會辦公室遭檢調搜索。台北地檢署清晨指揮調查局國家安全維護工作站，兵分約30路展開行動，首波前往高金素梅位於陽明山的住處搜索，隨後再前往其位於台北市青島東路的國會辦公室進行查察。

北檢指出，本案涉及疑似詐領助理費、違反《醫療器材管理法》，以及涉嫌詐領某協會補助款等情事。目前高金素梅及張姓助理等人已遭檢調約談，相關案情仍待進一步釐清。

余天（右）與兒子余祥銓、胡瓜一同一同為《鑽石舞台之夜》演唱會進行彩排。（圖／方萬民攝）

同日，余天與兒子余祥銓、胡瓜一同為《鑽石舞台之夜》演唱會進行彩排，余天受訪時被問及此事，坦言與高金素梅在演藝圈相識已久，但對案情並不清楚。他表示：「高金在演藝圈認識很久，現在到底什麼事情也不曉得，我們兩個是沒話說。」

廣告 廣告

一旁胡瓜直接詢問余天：「是沒話說還是有說話？」余天改口表示：「 有說話，見了面會打招呼，會去辦公室，交情不錯，她今天出這事目前為止我也不知道。」

《CTWANT時報周刊》提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

《世紀血案》爭議延燒！他硬扯《賽德克巴萊》也沒問本人 男星怒：想造謠等我死

輔大內鬥2／員工差旅費付不出校長卻月月出國 「全球馬拉松」如網紅踩點

賈永婕談「林宅血案」被出征！遭疑公關團隊不把關 她5字揭露實情