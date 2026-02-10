高金素梅住處、辦公室今遭搜 最後公開嗆聲：AIT「當台人傻子」

政壇今（10）日上午傳來重大搜索行動！無黨籍立委高金素梅位於陽明山的住處及立法院辦公室，清晨突遭檢調人員搜索。國民黨立委羅智強隨即於臉書揭露此事，並以「民主寒冬來臨」為題，控訴賴政府進行政治清算。

高金素梅。（圖／臉書）

羅智強在今日上午的貼文中情緒激昂地寫道：「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」 他隨後錄製影片補充，稱高金素梅是國會中監督政府最有力的立委，此次行動顯然是針對「強力監督」的報復，質疑台灣民主已不復存在。

高金素梅近期最受關注的舉動，莫過於在今年1月23日發布的影片中，公開槓上美國在台協會（AIT）處長谷立言。針對谷立言所言「自由不是免費的」，高金素梅痛批美國政府見錢眼開，質疑1.25兆元的軍購案是在對台灣「軟土深掘」，直言：「谷立言先生，您當台灣人都是傻子嗎？」 該影片隨後在社群平台上引發熱烈討論。

搜索原因：疑涉《反滲透法》

此次搜索行動由台北地檢署指揮，高金素梅已被列為被告，傳聞指出，此案與其競選經費來源可能涉及中國大陸資金，以及是否違反《反滲透法》有關。高金素梅辦公室目前僅證實「有搜索」，但表示不清楚具體案由，助理也坦言目前暫時無法聯繫上高金素梅本人。中天記者致電，高金素梅電話沒有開機。

北檢對此表示，目前案件仍在進行中，不便對外說明具體案由。預計高金素梅晚間將被移送北檢複訊，此舉是否引發更強烈的朝野對立，全台正密切關注中。

