高金素梅住處、辦公室遭搜 藍黨團喊「相信清白」：切勿政治性辦案

無黨籍立委高金素梅今（10日）遭檢調搜索，國民黨立院黨團書記長林沛祥對此表示，在證明有罪前，人人都是清白的，相信高金素梅在國會的努力，也相信其清白。

台北地檢署今天清晨指揮調查局，前往高金素梅位於陽明山住處進行搜索，隨後再動員6人抵達高金位於立法院青島二館的辦公室擴大搜索。

林沛祥今於國民黨團記者會上對此事表示，國民黨團期待看到台灣是真正的民主法治國家，是「無罪推定」，在證明有罪之前，任何人都是清白的，不能預測立場，也不能因為政治立場做猜想。

林沛祥說，目前還在調查中，他相信高金素梅的專業與在國會的努力，也相信其清白；同時尊重司法，期待能做出公平、公正、公開且不預設立場的判決，讓全民能夠信服。

林沛祥也譴責某些報導捕風捉影，直言這就算真實度再高也非常不可取，因為偵查不公開是民主法治國家的基本原則，卻一再看到辦案進度被媒體以獨家報導，這對民主法治、被偵查人的清白都是莫大的傷害。

國民黨立委王鴻薇也說，希望司法調查過程中毋枉毋縱，千萬不要有任何政治性辦案，過去就曾看到辦案過程中有消息外洩的狀況，有政治性的影子在其中，高金素梅不應受到這樣的待遇。



