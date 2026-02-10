高金素梅住處+辦公室遭搜10H 檢帶走1電腦+7紙箱資料

無黨籍立委高金素梅被檢舉長期人頭詐領助理費，違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款。調查局國安站報請北檢指揮偵辦，兵分30路，搜索高金素梅住處、國會辦公室，花東及屏東等處服務處，搜索超過10個小時，帶走滿滿證物，也約談多位議員。

調查局國安站主任也出動 高金素梅恐捲《反滲透法》

檢調辦案，來到立法院搜立委高金素梅辦公室，連同她陽明山住處，從清晨6點開始，一搜超過10個小時，光是立法院就用了兩輛車載運證物，包括1部電腦還有7個紙箱，外加兩個手提行李箱裝滿滿。

檢調搜索超過10個小時，帶走1部電腦還有7個紙箱。圖／台視新聞

北檢證實，高金素梅等18名被告涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，還有詐領某協會補助款共3項罪名，但主任檢察官曾揚嶺旁邊，是調查局國安站主任楊任之，貪汙助理費案卻出動了國安站人員，恐怕高金素梅還捲入《反滲透法》。

調查局國安站主任楊任之也出動搜索。圖／台視新聞

昔募集物資涉及中資？ 議員簡智隆.越秋女.陳政宗也遭約談

調查發現，民國111年九合一大選期間，高金素梅底下的服務團隊人員越秋女，取得中國製的快篩試劑還有N95口罩，到處發送。越秋女後來選上屏東縣議員，被指控涉嫌賄選，但一審認定沒有對價關係無罪。但國安站懷疑，幫忙募集並提供這些物資的高金素梅可能涉及中資，全面追查。

高金素梅幫忙募集並提供物資，可能涉及中資。圖／台視新聞

同時檢調也搜索約談了高金素梅前助理，包含現任台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆，搜高金素梅屏東服務處的時候，還大搞神隱，前門進、後門悄悄離開。過年前收網大動作，高金素梅案引爆政壇震撼彈。

※未經判決確定者，應推定為無罪

