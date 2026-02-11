高金素梅創立協會3年申請1641萬政府補助惹議 今早已出院待北檢再傳喚

無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、補助款及違法輸入中國製快篩劑等案遭檢調搜索，今（11日）凌晨高金移送台北地檢署複訊時，因身體不適就醫。（張哲偉攝）





無黨籍立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、違法輸入中國製快篩劑，以及透過協會申請補助款疑似浮報經費，檢調日前發動搜索。根據媒體報導，檢方懷疑她透過「台灣原住民族多族群文化交流協會」，向原民會及台電、中油等單位申請活動經費，再以不實發票浮報預算，不法金額仍待清查。今（11日）凌晨高金素梅移送台北地檢署複訊時，因身體不適就醫，檢方諭知限制出境出海。高金上午出院後，北檢表示將視她身體狀況，決定再次傳喚時間。

《自由時報》報導指出，檢調調查發現，該協會在105年至107年間，向中央部會及國營事業取得補助金額合計達1641萬元，且補助逐年增加。其中，「百步穿楊全國原住民族傳統射箭賽」為補助大宗，教育部體育署連續3年每年補助280萬元，原民會另補助50萬元，光此一射箭活動三年補助接近千萬元。

此外，協會也多次以不同名稱申請歌謠文化活動補助。以107年的活動為例，分別向原民會、文化部、中油、台電及交通部觀光局申請經費，另又向教育部申請補助，合計核定金額達248萬元。106年也出現類似情形，多個活動名稱向不同單位申請補助，核定金額達233萬元。

該協會以上述活動向多個中央部會與國營事業申請補助，但同一場活動在不同申請案中，有申請案記載總經費為361萬餘元，也有記載成360萬餘元，而團體自付金額也發生90餘萬至300餘萬元的差距，也引發檢調注意，目前相關細節仍待釐清。

另外，該協會過去曾因代發中國水災捐款引發爭議。2009年莫拉克風災後，高金素梅曾表示自中國帶回新台幣1億元捐款，但款項來源與發放透明度曾遭外界質疑，當時她則強調未違法。

前檢調仍持續追查相關金流與補助申請過程，全案仍在偵辦中。

