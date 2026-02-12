高金素梅助理遭羈押禁見！律師：裁定理由「直殺」立委涉貪嫌疑重大

即時中心／温芸萱報導

北檢偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費案，高金素梅日前因身體不適請回、擇期再訊，不過其張姓助理昨（11）日深夜遭羈押禁見，今（12）日凌晨押往土城看守所。對此，律師黃帝穎分析，助理若涉貪須與立委共犯，裁定理由形同「直殺」高金素梅涉貪嫌疑重大。

律師黃帝穎今天在臉書指出，高金素梅「情勢不妙」，因張姓助理遭裁定羈押禁見的理由，直指涉及立委貪污罪嫌重大。黃帝穎表示，張俊傑遭法院認定涉嫌違反《貪污治罪條例》公務員詐取財物罪，以及刑法使公務員登載不實、行使業務登載不實文書、加重詐欺罪，另涉《商業會計法》填製不實會計憑證與《洗錢防制法》洗錢等罪，且犯罪嫌疑重大。

接著，黃帝穎表示，裁定指出，本案具體犯罪情節嚴重，對社會治安危害甚鉅，犯行期間非短，距今已有相當時日，共犯間犯意聯絡與行為分擔仍有未明之處，仍有勾串、滅證之虞，因此裁定羈押禁見。

黃帝穎也進一步分析，助理本身不具公職人員身分，法律上難以單獨成立貪污罪，必須與具公職身分的立委共犯才可能構成。由於立委在會期中有相關法律保障，檢方聲押助理共犯，應是為避免勾串的必要處置。而法院在羈押庭審理卷證後，明確以涉犯貪污治罪條例詐取財物罪為由裁定收押，形同認定立委與助理共犯的罪嫌重大。

最後，黃帝穎強調，法院裁定理由已列明貪污等重罪，從法律結構來看，助理若成立相關罪名，勢必涉及與高金素梅間的共犯關係；羈押禁見的法律理由，等同「直殺」高金素梅涉貪嫌疑重大。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

