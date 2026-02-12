高金素梅助理遭羈押禁見！律師：裁定理由「直殺」立委涉貪嫌疑重大
即時中心／温芸萱報導
北檢偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費案，高金素梅日前因身體不適請回、擇期再訊，不過其張姓助理昨（11）日深夜遭羈押禁見，今（12）日凌晨押往土城看守所。對此，律師黃帝穎分析，助理若涉貪須與立委共犯，裁定理由形同「直殺」高金素梅涉貪嫌疑重大。
律師黃帝穎今天在臉書指出，高金素梅「情勢不妙」，因張姓助理遭裁定羈押禁見的理由，直指涉及立委貪污罪嫌重大。黃帝穎表示，張俊傑遭法院認定涉嫌違反《貪污治罪條例》公務員詐取財物罪，以及刑法使公務員登載不實、行使業務登載不實文書、加重詐欺罪，另涉《商業會計法》填製不實會計憑證與《洗錢防制法》洗錢等罪，且犯罪嫌疑重大。
接著，黃帝穎表示，裁定指出，本案具體犯罪情節嚴重，對社會治安危害甚鉅，犯行期間非短，距今已有相當時日，共犯間犯意聯絡與行為分擔仍有未明之處，仍有勾串、滅證之虞，因此裁定羈押禁見。
黃帝穎也進一步分析，助理本身不具公職人員身分，法律上難以單獨成立貪污罪，必須與具公職身分的立委共犯才可能構成。由於立委在會期中有相關法律保障，檢方聲押助理共犯，應是為避免勾串的必要處置。而法院在羈押庭審理卷證後，明確以涉犯貪污治罪條例詐取財物罪為由裁定收押，形同認定立委與助理共犯的罪嫌重大。
最後，黃帝穎強調，法院裁定理由已列明貪污等重罪，從法律結構來看，助理若成立相關罪名，勢必涉及與高金素梅間的共犯關係；羈押禁見的法律理由，等同「直殺」高金素梅涉貪嫌疑重大。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／高金素梅助理遭羈押禁見！律師：裁定理由「直殺」立委涉貪嫌疑重大
更多民視新聞報導
涉高金素梅詐助理費等案 金曲歌王Matzka岳父遭羈押禁見
涉助高金素梅犯案！張姓助理羈押禁見 凌晨移送看守所畫面曝光
國共論壇高喊「九二共識」！民進黨揭時間軸：聯合詐騙台灣話術
其他人也在看
春節假期預估遊客湧進 南市府籲慎選民營停車場 (圖)
農曆春節連假將屆，台南勢必迎來觀光人潮，市府12日
高金素梅遭搜索 翁達瑞開酸：山地原住民立委的「山地」在陽明山
[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅今（10）日遭檢調搜索，台北地檢署說明，本案係由調查局國安站報請指揮，偵辦某立委及其助理等人，涉嫌詐領助理費，並違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款，全案約談相關人員共18人。 不過，案件尚在偵辦階段，今早即出現政治人物率先對外披露相關訊息。國民黨立委羅智強一早在臉書發文指出，高金素梅住家遭到搜索，也因此曝光其實際居住地點位於台北市陽明山一帶。 相關訊息曝光後，引發輿論討論。旅美作家陳時奮（筆名翁達瑞）隨即在臉書發文開酸表示，「哇！原來『山地原住民立委』的山地，指的是台北市的陽明山，而不是花蓮縣的高山。」 該貼文一出，引發網友關注與轉傳，有網友不忍開酸「家裡有金山銀山的山地原住民」、「她不是中國人嗎？」、「她的高山在中國安徽，老爸的故鄉啊！」、「陽明山地人真有錢」。使高金素梅居住地點成為輿論焦點之一。 對於相關案件細節與後續發展，檢調單位仍持續偵辦中，尚待進一步釐清。※Newtalk提醒您：#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。查看原文更多Newtalk新聞報導黃國昌直播收抖內爭議被波及 呱吉回應：我已無意競選公職高金素
「假兒子」稱換手機重加LINE籲急匯錢 老父險遭騙走50萬
台中一名60多歲林姓男子，日前接獲自稱「兒子」的電話，表示剛換手機連電話號碼也換了，請他更新通訊錄並重新加LINE帳號，隔天這名假兒子又來電，表示從事直銷事業，急需50萬元周轉，林男不疑有他到郵局想匯錢到指定帳號，所幸行員察覺有異報警，員警趕來一問直覺是詐騙，立刻以舊電話聯繫「真兒子」揭穿騙局，順利
金門男毒駕行車不穩 警攔查移送地檢偵辦
（中央社記者吳玟嶸金門12日電）金門章姓男子行車不穩遭警方攔查，警方於車內發現疑似K菸物品，章男經毒品快篩檢測為陽性，全案依違反毒品危害防制條例等移送金門地檢署偵辦。
欠債技師暗槓冷氣安裝費19萬 業務侵占判刑7月
一名陳姓冷氣安裝技師任職台中某間冷氣行，去年3月間接獲一筆安裝4台冷氣訂單，私吞冷氣費未繳款給詹姓老闆，客戶追加裝第5台冷氣再度匯款，第5台冷氣卻未安裝，聯絡詹男全案因而曝光。嘉義地方法院依業務侵占罪，判處陳男應執行7個月有期徒刑，沒收犯罪所得19萬7750元，全案可上訴。
德國華僑提領百萬現金 北市警全程護送保平安
台北市警為防護民眾在春節期間領鉅款的安全，已開始執行護鈔維安專案。1名孫姓德國華僑為挹注餐廳資金，到銀行臨櫃提領近百萬元現金，並由銀行通報警方後，全程由轄管的中正一分局派警員全程防護。北市中正第一分局是前日中午接獲兆豐銀行城中分行通報，表示有名73歲的孫姓客戶，為籌措位在德國經營餐飲店資金，臨櫃提領
涉助高金素梅犯案！張姓助理羈押禁見 凌晨移送看守所畫面曝光
即時中心／林耿郁報導北檢偵辦立委高金素梅涉嫌詐領助理費等案件，風暴持續擴大中；雖然她本人因身體不適，暫時獲得請回、擇期再訊問，不過她的張姓助理涉案程度重大，昨（11）天深夜遭裁定羈押禁見；今（12）天凌晨載運他的囚車開往土城看守所，全案持續偵辦中。
AI顛覆產業之際 Anthropic研究員示警多重危機：世界正處險境
幾乎每個產業如今都感受到人工智慧 (AI) 的威脅。這場顛覆最初從軟體產業開始，現已迅速向外擴散。然而，Claude 的能力持續震撼市場之際，來自 Anthropic 內部的一項訊號，卻更令人警醒。
三重婦險遭虛幣詐團洗劫610萬！面交510萬遭搶 警5小時雲林逮2嫌
新北市三重區本周二（10日）傍晚，發生1起虛擬貨幣假幣商面交搶奪案，被害婦人與2名男子相約交易610萬元現金買虛擬貨幣，過程中被害婦人察覺不對勁拒絕交易，但卻被2男趁隙搶走610萬，雖當場奮力搶回100萬元，仍損失約510萬元。三重警分局啟動「科技偵查」與跨縣市圍捕機制，案發5小時即南下雲林斗六逮捕涉案2男到案，起出60萬元贓款與手機2支，依強盜、搶奪、詐欺等罪嫌移送法辦，並建請法院裁定羈押。
楠梓大樓藏毒窟！毒販交班露餡 警抄據點逮8人扣海量毒品
高雄楠梓某大樓暗藏毒品交易據點，高市刑大偵三隊歷經一個多月蒐證，鎖定以通訊軟體接單、24小時輪班運作的販毒集團，趁「小蜜蜂」外送員交班空檔強勢攻堅，當場查扣大批毒品與現金。全案詢問後，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
文曄 本公司受邀參加兆豐證券於115年3月3日舉辦之線上法人說明會
公開資訊觀測站重大訊息公告(3036)文曄-本公司受邀參加兆豐證券於115年3月3日舉辦之線上法人說明會符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/03/031.召開法人說明會之日期：115/03/032.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券於115年3月3日舉辦之線上法人說明會，向投資人說明114年第4季營業成果及未來營運展望。5.其他應敘明事項：欲參加者請需事先線上報名，網址：https://www.wtmec.com/online/invite.html完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。延伸閱讀：文曄3/3參加兆豐證券舉辦之線上法說會上市櫃1月營收寫同期新高，前五大皆與AI相關 資料來源-MoneyDJ理財網
高金素梅辦公室被搜索！彭文正批司法權凌駕立法權 要韓國瑜「這招反擊」
無黨籍原住民立委高金素梅涉貪疑雲，媒體人彭文正指出，如果自己是立法院長，在被通知的當下就會動用「立法院警察權」進行反制，將所有調查人員五花大綁、用一部卡車送回北檢（台北地檢署）。更多風傳媒新聞：高金素梅爆涉貪！偵訊突「身體不適癱軟」急送台大 北檢諭令限制出境彭文正透過臉書表示，如果自己是韓國瑜，就會動用立法院警察權，把調查人員全部送回北檢。彭文正指出，如果同......
鼓勵學生修教程 擬修法放寬教育學分抵認
（中央社記者陳至中台北12日電）中小學教師人力不足問題引發社會關注。教育部為鼓勵大學生修讀師資職前教育課程（教育學程），擬放寬教育專業課程學分抵認畢業學分的限制，由各校自訂規則。
春節假期預估遊客湧進 南市府籲慎選民營停車場
（中央社記者張榮祥台南12日電）農曆春節連假將屆，台南勢必迎來觀光人潮，台南市政府今天提醒遊客善加利用公有停車場，或慎選合法、費率標示清楚的民營停車場，避免消費爭議和錢財損失。
連台電、中油都受害！高金素梅涉用「原住民協會」詐領補助 名目曝光
7連霸無黨籍立委高金素梅今（2/10）早遭檢調搜索，台北地檢署證實，高金素梅涉及詐領助理費、詐領協會補助款及違反《醫療器材管理法》等案件。據了解，在詐領補助款部分，檢調懷疑，高金素梅於2015年至2018年間，利用自己成立的原住民協會名義，舉辦射箭、演唱歌曲相關活動，實際經費只有一點點，卻涉嫌浮報費用，騙取原民會補助以及台電、中油等單位的「敦親睦鄰經費」。
逆轉！新北里長率團赴中受招待一審無罪 二審改判2年6月
新北市土城區青山里長姚韋華涉夥同中華青少年文教藝術交流協會理事長簡安仕，邀里長、親友赴中國接受招待，被控意圖影響總統及立委選舉，姚韋華甚至還和受邀親友、里長稱「這頓習近平請客」，一審判兩人無罪，檢方提上訴；高等法院今依反滲透法改判姚韋華2年6月、簡安仕4年8月，各褫奪公權2年。
邀韓國瑜茶敘！賴清德笑喊：見面三分情
[NOWnews今日新聞]國會僵局未解，立法院長韓國瑜日前表示，總統賴清德將在新春期間邀請五院院長茶敘，對於茶敘內容，總統賴清德今（11）日笑稱，不談要談話的內容跟話題是什麼，就是聊天、茶敘，「見面三...
加拿大槍擊案釀9死25傷 槍手身分曝...跨性別、有精神問題
加拿大卑詩省（British Columbia）10日發生重大槍擊案，震驚全國。一名槍手分別在一所高中和住宅內開槍，隨後舉槍自戕，造成包括槍手在內共9死25傷的悲劇。如今警方已鎖定槍手身分，是一名跨性別的18歲年輕人。
高金素梅開庭發燒身體不適 檢方諭知限制出境 緊急送醫 擇日再訊問
無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天被調查局國安站搜索約談到案，經過馬拉松訊問後，今天凌晨移送台北檢署複訊，檢方偵訊沒多久，高金素梅表示因感冒身體不適，快要昏倒，希望就醫治療，檢方評估後決定讓高金請回，限制出境出海，高金則前往台大急診。
豪宅社區「2天連爆8竊案」！醫生、警察失血百萬…斷腿神鬼大盜身份曝
現世報來得快！高雄鳳山一處連棟豪宅社區2天內發生8起竊案，超過50件金飾不翼而飛，損失破百萬，受害者不乏醫生、警察、老師。案發在去年10月24日，43歲柯姓嫌犯利用機車、搭計程車、步行製造斷點，看準住戶還沒下班，大膽行竊，卻又細心歸位，住戶渾然不知，直到隔天又上門，偷走1萬元現金才東窗事發，加上當晚逃逸時摔斷左腿，請路人幫忙叫計程車就醫成為破案關鍵。柯男有竊盜前科，否認犯行，被檢方求處4年10月以上徒刑。