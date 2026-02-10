高金素梅可以過好年！檢方聲押需立院同意 最早得開議後處理

無黨籍立委高金素梅今（10日）住處、立委辦公室遭北檢發動搜索。（圖／鄒保祥攝）

無黨籍立委高金素梅今（10日）住處、立委辦公室遭北檢發動搜索，外界關切後續檢方是否可以聲押？立院人士表示，若檢方認為有羈押必要，須經立院召開院會表決通過，因此至少也得要等到本月24日開議後，才能處理。

北檢今指出，高金素梅與張姓助理等人除疑似涉嫌詐領助理費之外，另涉有違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等案件。

北檢獲報後，檢察官指揮國安站調查官，持搜索票搜索高金素梅住所、國會辦公室及相關人等的住居所，共30處，並通知高金素梅、張姓助理等18人到案說明，目前持續調查釐清中。

檢調人員今早9時30分許進入高金素梅辦公室搜索，稍早陸續將8個扣押箱、1個行李箱送入辦公室，目前仍尚未搜索完畢。

立院人士指出，《憲法》增修條文有明定，除非立委是「現行犯」，否則在會期中未經立法院許可，司法機關不得逮捕、拘禁。

立院人士說，後續檢方訊問後，若認為高金素梅有羈押必要，得先由法院發函請求立院同意，並經由院會表決通過才得以羈押。不過，由於目前尚未開議，也不會為此加開院會，因此要等到24日開議後才能處理。



