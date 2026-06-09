高金素梅喊「黑夜會結束」！媒體人一句酸爆
[NOWNEWS今日新聞] 無黨籍立委高金素梅自2002年進入立法院、並創下原住民立委7連霸紀錄，如今捲入人頭助理費詐領、非法輸入中國快篩及協會補助款等多起案件。台北地檢署8日偵結，依詐欺、貪污及違反醫療器材管理法等罪嫌提起公訴，並向法院建請從重量處12年6月徒刑。對於高金素梅宣稱「黑夜一定會結束」，電視名嘴、資深媒體人王瑞德也以一句話反嗆回去。
起訴內容指出，高金素梅長期透過人頭助理方式浮報薪資與補助款，金額累計高達787萬元；此外，辦公室亦涉非法輸入中國來源快篩與試劑超過7萬劑。檢方同時認為，其核心幕僚張俊傑涉案更為嚴重，詐領補助金額高達933萬元，檢方建請量處16年徒刑。
高金素千字長文自辯：黑夜會結束，我們都是等待黎明的守夜人
台北地檢署公布起訴結果後，高金素梅隨即在臉書發布長達1800多字的自辯文章，強調自己踏入國會20多年來，一直致力捍衛原住民族權益與推動相關法案，並在文末寫下「黑夜一定會結束，我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人」，為自身立場辯護。
然而，相關說法隨即引發外界強烈反彈，王瑞德則是不客氣在臉書回嗆：「她說黑夜一定會結束，沒錯，服刑6年多就可以聲請假釋了！」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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