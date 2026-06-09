高金素梅國會辦公室主任遭起訴求刑16年！ 今移送北院決定是否續押
[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民族立委高金素梅所涉詐領助理費等案，經台北地檢署偵查，於昨日偵查終結，並依違反《貪污治罪條例》等罪，對高金素梅與弟、妹等26人提起公訴。其中，高金素梅國會辦公室主任、藝人Matzka的岳父張俊傑遭求刑16年。由於張羈押迄今已滿4月，因此今（9）日移審台北地院，預計將於下午4時30分召開移審庭，決定是否繼續羈押。
北檢起訴書指出，高金素梅立委國會辦公室主任張俊傑，為本案核心角色，涉嫌與高金素梅等人共同利用職務機會，以虛報人頭、低薪高報等方式，長期詐領立法委員公費助理補助費，並另涉多族群協會補助款詐領、洗錢、公司資本不實及違反醫療器材管理法等罪嫌。北檢偵結後，依貪污治罪條例、公司法、加重詐欺、洗錢防制法及醫療器材管理法等罪嫌，對張俊傑提起公訴。
北檢起訴書指出，在詐領助理費部分，張俊傑涉嫌配合高金素梅國會辦公室運作，將未實際從事立委公費助理職務者申報為助理。其中包括以他人名義申報詐領75萬9629元、以張○琪名義長期申報詐領388萬5982元，並以張俊傑本人名義申報助理費53萬8155元。北檢認為，張俊傑因健康因素、協助照料孫女及返回台中照顧母親，多在家處理私人家務，並未實際從事立委公費助理職務，相關款項則作為其個人使用。
起訴書也指出，張俊傑另涉以他人名義申報助理費案。北檢認為，高金素梅明知指派公費助理林○君協助處理部落行銷有限公司業務，其人事支出不應由立法院負擔，卻仍透過張俊傑等人，將他人申報為公費助理，合計詐取54萬5917元。另以高○偉名義申報部分，北檢指出，他人實際任職於十一音像有限公司，未從事立委助理職務，仍遭申報為助理，合計詐領142萬1786元。
除助理費案外，北檢起訴書指出，張俊傑還涉嫌十一音像公司資本不實。張俊傑於102年間透過高○偉，將其所掌控帳戶內300萬元轉入十一音像公司帳戶，充作公司設立資本；待公司完成設立登記後，又指示高○偉提領250萬元，並分別存入由張俊傑保管及使用的相關帳戶，導致十一音像公司財務報表登載不實資本300萬元。
在多族群協會補助款部分，北檢起訴書指出，多族群協會原由高金素梅成立並擔任第一屆理事長，之後由張俊傑接掌並實質控制。張俊傑涉嫌利用協會舉辦原住民射箭賽及歌謠演唱活動機會，透過開立超額報銷收據或發票，向政府機關及國營事業單位詐領補助款。北檢統計，104年度至107年度共詐領933萬5000元。張俊傑另涉嫌指示他人提領包含犯罪所得在內的現金436萬2000元，再交由其收受，以製造金流斷點，掩飾或隱匿犯罪所得去向。
起訴書另指出，張俊傑也涉入快篩試劑輸入案。北檢認為，高金素梅明知疫情期間免申請專案核准輸入的快篩試劑僅限「個人自用」，卻授權張俊傑指示呂○等人蒐集人頭，自境外輸入快篩試劑。相關人頭名單經彙整後寄往大陸廈門寶太生物科技有限公司，於111年5月至6月間，合計將7萬4400劑快篩試劑輸入台灣境內，除部分提供人頭外，其餘安排於各原住民地區發放。
北檢指出，張俊傑長期擔任高金素梅國會辦公室主任及助理，卻涉嫌與高金素梅等人為圖私利，長期挪用助理補助費；另身為多族群協會實際掌控者，涉嫌詐領補助款逾933萬元，並以現金提領方式隱匿犯罪所得。北檢認為，張俊傑僅坦承驗資不實及違反醫療器材管理法等罪嫌，對詐領助理費、補助款等犯行仍否認，且未繳回犯罪所得，建請法院從重量處有期徒刑16年以上。
此外，北檢指出，本案偵查中已由台北地方法院裁定扣押張俊傑所持用帳戶金額共1602萬2790元；另張俊傑犯罪所得1518萬923元，其中530萬7768元與高金素梅共同沒收，均請法院依法宣告沒收，若全部或一部不能沒收，則追徵其價額。
※Newtalk提醒您：
#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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