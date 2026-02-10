高金素梅國會辦公室被檢調搜索 立法院發聲了

無黨籍立委高金素梅國會辦公室今天上午遭檢調搜索。立法院表示，有關檢調搜索立法院立委研究室，是依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。檢調約上午9時30分許，抵達高金素梅位於立法院青島二館的辦公室，目前正在搜索中。

立法院上午發布新聞稿表示，有關今早檢調搜索立法院立委研究室，是依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

據了解，北檢檢察官上午親持搜索票赴立院，並向院方通知搜索範圍，包括高金素梅研究室，以及立院委員住宿會館。立院在確認搜索範圍以及時間後，便請保警陪同檢方，赴研究室，期間等待高金素梅助理到場後，才正式開始搜索。

根據《憲法》第68條，「立法院會期，每年兩次，自行集會，第一次自二月至五月底，第二次自九月至十二月底，必要時得延長之」。因此現在已屬法定會期，不過以往在會期中搜索涉案立委皆有前例，但若要羈押、拘留，就違反《憲法增修條文》第4條第8項「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」

