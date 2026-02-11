高金素梅已返家！何時再傳喚？ 北檢：若她想要可以立即開庭

即時中心／林韋慈報導

無黨籍立委高金素梅過去連任7屆，昨（10）日因涉及三大弊案遭檢調搜索約談。未料晚間移送台北地檢署複訊時，因身體不適緊急送往台大醫院，今（11）日上午9時20分已出院返家。北檢表示，將待她身體狀況穩定後，再擇期傳喚到案；若她自認已無大礙，願意今日說明，檢察官也可依其請求立即開庭。





據了解，案件源於兩年多前，調查局接獲國安局情資，指高金素梅疑似接受中國資金，在台從事選舉及相關活動，檢方因此以《國家安全法》為案由立案偵辦。

檢調追查其金流時，另發現多項可疑情節，包括疑以人頭核銷助理費，以及透過其成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」辦理活動，向原民會與國營事業申請補助款時，涉嫌墊高經費詐領補助。此外，檢調也發現她疑以人頭名義違法輸入快篩試劑。

在掌握相關事證後，檢調於昨日上午7時許發動搜索約談，並於今日凌晨將高金素梅移送北檢複訊。檢察官在訊問前先確認其健康狀況，高金素梅表示身體不適，檢方認為她暫不適合接受訊問，遂諭知限制出境、出海，待身體恢復後再行傳喚。

