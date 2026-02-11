高金素梅後還會有人被辦？工程師揭檢調年前出手原因：「這群人」要小心

台北地檢署（北檢）偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，10日一早兵分多路搜索相關人等住處、辦公室，約談18人到案，高金素梅於今（11）日凌晨自國安站移送北檢複訊時表示身體不適，檢方評估後諭知限制出境、出海，擇期再訊問，讓其前往台大醫院就醫。對此，臉書粉專「工程師看政治」10日在臉書批評，高金素梅被指控的助理費、醫材法、補助款問題，沒有一條與國安有關係，北檢稱是國安局報請抓人的，這擺明了就是政治追殺；他更說，恐怕很快就有新的受害者了。

「工程師看政治」直言，高金素梅是了解國際政情、敢言有一定影響力、有足夠選票基礎、原民有力代表的立委，不對黨妥協、也不對美日退讓，總統賴清德所謂的國安問題，根本不在助理費、醫材法、補助款上，顯然是忌恨高金素梅的影響力；高金素梅妨礙軍購，成了賴清德的眼中釘，而肉中刺，必欲除之而後快。他評估，未來，高金素梅恐如前民眾黨主席柯文哲一樣待遇，被大動作會定調污名後，再被媒體慢慢放消息。

檢調刻意選在年前出手？

「工程師看政治」酸道，既然「Excel 1500」都能成為羈押的理由，那無論何種罪名都可以是「莫須有」，手機、筆記、銀行存款都可能被解釋成貪污；只要有微信、支付寶、或人民幣都可被解釋成賣國。他認為，檢調之所以選在年假前出手，是一種折磨人的方法，這個時間點更方便逼供，如新竹市長高虹安案，威脅無力反抗的助理作偽證以撕咬高金；立法院長韓國瑜說相信高金委員禁得起檢驗，但他認為這種檢驗根本不應該發生，因為這完全是卑劣的政治攻擊，就算還人清白也沒有意義。

「工程師看政治」感嘆，想不到如今真的需要用「在立法院會期中，立委除現行犯外，不可被逮捕或拘禁」的規定來守護立委，然而賴清德若執意要送人進黑牢的話，沒有人能救出來。他提到，自己先前曾說「賴清德平均每月關押兩人」，而這紀綠還在繼續推進，恐怕很快就有新的受害者，國安法可以用來逮捕任何人，只要不支持民進黨都算有罪，沒人性、沒底限、沒道德，正是現在司法的最佳寫照，「時局風聲鶴唳，任何在第一線做政治工作而且不跟黨同流合污的人，全部都有身家危險！」

