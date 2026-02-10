高金素梅捲快篩、助理費與補助款案 檢調兵分30路帶回18人、13人先移送北檢

北檢主任檢察官曾揚嶺今天親自帶隊搜索。鄒保祥攝影

無黨籍立委高金素梅涉嫌捲入人頭助理費、協會補助款不實申領，以及陸製快篩試劑流向等多項疑雲，台北地檢署今（10日）指揮調查局展開大規模行動，兵分30路搜索高金素梅住處、立法院辦公室及多處相關地點，並約談18人到案說明。調查局稍早已先將涉嫌協助協會運作的廠商陳正順等13人移送台北地檢署複訊。

檢調調查指出，高金素梅成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」，疑於2015年至2018年間對外申報舉辦多場文化活動，但實際支出與申請金額明顯落差，卻向原民會以及台電、中油等國營事業請領補助及「敦親睦鄰」經費，涉嫌以不實內容申請公帑

此外，檢調也同步追查高金素梅涉入陸製快篩試劑一案。據了解，疫情期間政府開放民眾自國外攜帶個人自用快篩試劑入境，每人限量100劑，但檢調懷疑，高金素梅疑透過人頭方式輸入大量快篩，規避法規限制，再交由他人發放，是否涉及違反《醫療器材管理法》，仍待釐清。

除高金素梅外，北檢還傳喚張姓助理，以及屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆等共18人到案說明。其中3名縣議員相關案情，主要集中在快篩試劑部分，已分別在各地接受調查。



